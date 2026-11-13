La entidad Acción Cassandra ha decidido socializar lo que ha venido reclamando en su querella en el Juzgado de Vilafranca a raíz del accidente de tren de Rodalies en Gelida el pasado febrero. Así, la entidad en defensa jurídica de la minoría nacional catalana, ha dado un paso más para denunciar el caos de Rodalies y el pésimo servicio que ofrece a los catalanes. Acción Cassandra ha puesto en marcha una «campaña masiva» para que las personas perjudicadas por las deficiencias de Rodalies presenten reclamaciones administrativas ante la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El sistema es fácil. La asociación facilita gratuitamente «modelos, instrucciones y un generador de documentos para convertir el malestar cotidiano en reclamaciones registradas». De paso, genera una base documental para exigir respuestas y abrir reclamaciones oficiales tanto en Cataluña, como en el Estado español como en Europa. De hecho, la iniciativa busca no tanto la recuperación de un perjuicio económico -como el precio de un billete- sino levantar acta y dejar «constancia oficial y jurídica de un problema grave y sostenido que afecta al trabajo, los estudios, la economía y la vida personal de miles de personas» de manera diaria.

Web de la campaña de reclamaciones en Rodalies

Dos vías de acción

La entidad propone dos vías de actuación para impulsar las denuncias. Por un lado, lo que llaman la reclamación rápida que permite preparar el documento en unos tres minutos, sin tener que reunir inicialmente todas las pruebas. El usuario únicamente indica sus datos, el trayecto, las incidencias y los perjuicios, y recibe por correo un PDF con dos copias, una para cada administración. Ahora bien, generar el documento no equivale a presentarlo. Se debe revisar y registrarlo en las dos administraciones. Después, la persona afectada debe enviar la documentación presentada y los justificantes a Acción Cassandra mediante el apartado «Ya he reclamado». Solo se contabilizarán las reclamaciones que lleguen con esta acreditación.

La otra vía es la reclamación completa que se dirige a quien quiere reclamar económicamente daños concretos, como gastos de transporte alternativo, pérdidas salariales, gastos de cuidado o daño moral. La campaña ofrece un modelo, un registro de incidencias y una guía para documentarlos con justificantes. La reclamación administrativa es gratuita. El conjunto de reclamaciones permitirá documentar el alcance del problema por líneas y municipios y apoyar acciones institucionales y jurídicas y poder orientar la estrategia jurídica general y, particulares, en cada caso.