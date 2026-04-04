La autopista AP-7 registra 21 kilómetros de retención este sábado por la mañana a la altura de Llinars del Vallès (Barcelona), tras un accidente entre un camión y dos turismos que ha obligado a cortar la vía en sentido sur. El Servei Català de Trànsit (SCT), a través de la red social X, también ha informado que hay unos 3,5 km de cola de la Roca a Llinars del Vallès en sentido Girona. El accidente múltiple se ha producido poco después de las 10 de la mañana en el kilómetro 122 de la AP-7, cerca del área de descanso de Llinars, y ha cortado la vía durante cerca de una hora, hasta las 11.15 horas, en sentido Barcelona.

En estos momentos aún hay un carril cortado en sentido sur debido al siniestro. A las 11.15 horas, hay unos 7,5 kilómetros de congestión entre Santa Maria de Palautordera y Llinars del Vallès en dirección Barcelona (con un carril cortado) y unos 8,5 kilómetros de paradas entre Granollers y Llinars del Vallès en sentido Girona, según informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Hay 7 kilómetros de retención desde Vilalba Sasserra. También hay lentitud y paradas de Mollet a Llinars hacia el norte.

🔴❌❌ En la AP-7 hay dos carriles cortados en Llinars del Vallès en sentido la Roca del Vallès por un #accidente. Hay retenciones en este tramo.



🔴 En la misma autopista hay lentitud y paradas entre Cardedeu y Llinars del Vallès en sentido Girona. pic.twitter.com/NC1dqbhP5Q — Trànsit (@transit) April 4, 2026

Debido al accidente, Trànsit ha recomendado usar la autopista del Maresme o la C-32 y la C-60, como alternativas a la AP-7, pero estas dos vías también registran retenciones en estos momentos. En la C-60 hay retenciones de Argentona a la Roca del Vallès, en sentido Granollers, mientras que en la C-32 hay lentitud y paradas entre Premià de Mar y Cabrils, entre Argentona y Mataró y entre Palafolls y Tordera en sentido Girona.

Congestión dirección Tarragona

Aparte del accidente, la autopista AP-7 también registra lentitud y paradas de unos 4 kilómetros en el tramo entre Castellbisbal y Castellví de Rosanes, en dirección Tarragona. Asimismo, también hay circulación lenta con unos 2 kilómetros en la C-32 y en la N-II entre Tordera y Palafolls.

Más información muy pronto