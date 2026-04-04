L’autopista AP-7 registra 21 quilòmetres de retenció aquest dissabte al matí a l’altura de Llinars de Vallès (Barcelona), després d’un accident entre un camió i dos turismes que ha obligat a tallar la via en sentit sud. El Servei Català de Trànsit (SCT), a través de la xarxa social X, també ha informat que hi ha uns 3,5 km de cua de la Roca a Llinars del Vallès en sentit Girona. L’accident múltiple s’ha produït poc després de les 10 del matí al quilòmetre 122 de l’AP-7, a tocar de l’àrea de descans de Llinars, i ha tallat la via durant prop d’una hora, fins a les 11.15 hores, en sentit Barcelona.
A hores d’ara encara hi ha un carril tallat en sentit sud a causa del sinistre A les 11.15 hores, hi ha uns 7,5 quilòmetres de congestió entre Santa Maria de Palautordera i Llinars del Vallès en direcció Barcelona (amb un carril tallat) i uns 8,5 quilòmetres d’aturades entre Granollers i Llinars del Vallès en sentit Girona, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). A. Hi ha 7 quilòmetres de retenció des de Vilalba Sasserra. També hi ha lentitud i aturades de Mollet a Llinars cap al nord.
🔴❌❌ A l’AP-7 hi ha dos carrils tallats a Llinars del Vallès en sentit la Roca del Vallès per un #accident. Hi ha retencions en aquest tram.— Trànsit (@transit) April 4, 2026
🔴 A la mateixa autopista hi ha lentitud i aturades entre Cardedeu i Llinars del Vallès en sentit Girona. pic.twitter.com/NC1dqbhP5Q
A causa de l’accident, Trànsit ha recomanat fer servir l’utopista del Maresme o la C-32 i la C-60, com a alternatives a l’AP-7, però aquestes dues vies també registren retencions a hores d’ara. A la C-60 hi ha retencions d’Argentona a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, mentre que a la C-32 hi ha lentitud i aturades entre Premià de Mar i Cabrils, entre Argentona i Mataró i entre Palafolls i Tordera en sentit Girona.
Congestió direcció Tarragona
A banda de l’accident, l’autopista AP-7 també registra lentitud i aturades d’uns 4 quilòmetres en el tram entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en direcció Tarragona. Així mateix, també hi ha circulació lenta amb d’uns 2 quilòmetres a la C-32 i a l’N-II entre Tordera i Palafolls.
