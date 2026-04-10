Una de las grandes arterias circulatorias del país como es la C-32 ha reabierto, completamente, tras casi medio día con la circulación interrumpida o parcialmente interrumpida. La autopista, a la altura de Sant Pere de Ribes, recupera la normalidad después de que un camión volcara en medio de la autopista y quedara atravesado interrumpiendo la circulación.

A partir de las 13:48, cuando se produjo el accidente en el kilómetro 26,2, la vía quedó cortada en ambos sentidos, ya que el material que transportaba, un líquido corrosivo orgánico (ONU 3267) en depósitos de 1000 litros. En total, las autoridades calcularon que se derramaron cerca de 7.000 litros del contenido transportado. A partir de las nueve de la noche se empezó a reabrir la vía, aunque no fue hasta la primera hora de este viernes que se reabrió completamente.

Fin Prealerta #TRANSCAT por el accidente en la C-32



Las tareas de reparación de la vía han finalizado y se ha reabierto la circulación https://t.co/cl16RmlWQM — Protecció Civil (@emergenciescat) April 10, 2026

Jueves negro en la C-32

La jornada del jueves supuso una grave complicación para la movilidad en una de las grandes arterias circulatorias de Cataluña como es la C-32. A primera hora de la mañana un accidente en el tramo norte de la C-32 colapsó la circulación desde minutos antes de las ocho de la mañana. El accidente hizo que se registraran largas colas y retenciones a lo largo de toda el área metropolitana norte, extendiendo las retenciones y la circulación lenta desde el Maresme hasta el Barcelonès hasta las 11 de la mañana, cuando se normalizó la circulación.