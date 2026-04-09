Protección Civil levanta la alerta por el camión volcado con líquido corrosivo en el Garraf

La circulación recupera la normalidad en la C-32 a la altura del Garraf, donde este mediodía volcó un camión que derramó líquido corrosivo. Protección Civil anunció poco antes de las 8 de la tarde que ha levantado la alerta del plan Transcat por el siniestro, que provocó el corte de la vía a partir de las 13:45. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 26,2 de la autopista, en sentido Barcelona, aunque la carga del vehículo cayó en los carriles reservados para los coches que circulan hacia Tarragona, provocando un derrame de líquido corrosivo sobre la carretera.

A pesar de que la alerta ya no está activa, los servicios de emergencia de la Generalitat aún trabajan para recuperar el tráfico con normalidad. El derrame de químicos y combustibles del camión accidentado se ha extendido por los carriles centrales de la autopista, y también ha afectado a una vía secundaria que pasa por debajo. No han llegado, sin embargo, a contaminar el cauce del arroyo próximo al carril, según ha confirmado la Agencia Catalana del Agua. Para evitar efectos sobre el medio natural, se han aplicado medidas de contención, y se ha ordenado a los equipos técnicos limitar el uso de agua en la limpieza de la carretera para evitar el flujo contaminante.

Retención en la C-32 por el camión accidentado / ACN

Circulación interrumpida

A pesar del levantamiento de la alerta, el Servicio Catalán de Tráfico ha mantenido el corte de la vía en ambos sentidos. El paso de vehículos se ha desviado por las salidas norte y sur del enlace 26, que conecta con la zona oeste de Sitges. Sí se ha abierto durante el día la BV-2113, aunque esta vía ha quedado reabierta a media tarde. El gestor catalán de autopistas AUTCAT ha iniciado la limpieza de la vía con una empresa especializada para «recuperar la normalidad de la zona afectada». Dada la situación, la Generalitat mantiene la prealerta del plan Transcat para seguir las tareas de retirada del camión siniestrado.