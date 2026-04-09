Protecció Civil aixeca l’alerta pel camió bolcat amb líquid corrosiu al Garraf

La circulació recupera la normalitat a la C-32 a l’altura del Garraf, a on aquest mateix migdia ha bolcat un camió que ha vessat líquid corrossiu. Protecció Civil ha anunciat poc abans de les 8 del vespre que ha aixecat l’alerta del pla Transcat pel sinistre, que ha provocat el tall de la via a partir de tres quarts de dues del migdia. Els fets s’han produit al quilòmetre 26,2 de l’autopista, en sentit Barcelona, si bé la càrrega del vehicle ha caigut en els carrils reservats per als cotxes que circulen camí de Tarragona, provocant un vessament de líquid corrossiu sobre la carretera.
Malgrat que l’alerta ja no estigui activa, els serveis d’emergència de la Generalitat encara treballen per recuperar el trànsit amb normalitat. El vessament de químics i carburants del camió accidentat s’ha escampat pels carrisl centrals de l’autopista, i també ha afectatuna via secundària que hi passa per sota. No han arribat, però, a contaminar la llera de la riera pròxima al carril, segons ha confirmat l’Agència Catalana de l’Aigua. Per evitar efectes sobre el medi natural, s’han aplicat mesures de contenció, i s’ha ordenat als equips tècnics limitar l’ús d’aigua en la neteja de la carretera per evitar el flux contaminant.
Circulació interrompuda
Tot i l’aixecament de l’alerta, el Servei Català de Trànsit ha mantingut el tall de la via en ambdós sentits. El pas de vehicles s’ha desviat per les sortides nordi i sud de l’enllaç 26, que connecta amb la zona oest de Sitges. Sí que s’ha obert durant el dia la BV-2113, si bé aquesta via ha quedat reoberta a mitja tarda. El gestor català d’autopistes AUTCAT ha encetat la neteja de la via amb una empresa especialitzada per “recuperar la normalitat de la zona afectada”. Atesa la situació, la Generalitat manté la prealerta del pla Transcat per seguir les tasques de retirada del camió sinistrat.