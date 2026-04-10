Una de les grans artèries circulatòries del país com és la C-32 ha reobert, completament, després de gairebé migdia amb la circulació interrompuda o parcialment interrompuda. L’autopista, a l’altura de Sant Pere de Ribes, recupera la normalitat després que un camió bolqués al bell mig de l’autopista i quedes travessat interrompent la circulació.
A partir de les 13:48, quan es va produir l’accident al quilòmetre 26,2, la via va quedar tallada en els dos sentits de la marxa, ja que el material que transportava, un líquid corrosiu orgànic (ONU 3267) en dipòsits de 1000 litres. En total les autoritats van calcular que es van vessar prop de 7.000 litres del contingut transportat. A partir de les nou de la nit es va començar a reobrir la via, tot i que no ha estat fins a primera hora d’aquest divendres que s’ha reobert completament.
Fi Prealerta #TRANSCAT per l’accident a la C-32— Protecció civil (@emergenciescat) April 10, 2026
Les tasques de reparació de la via han finalitzat i s’ha reobert la circulació https://t.co/cl16RmlWQM
Dijous negre a la C-32
La jornada de dijous va suposar una greu complicació per a la mobilitat en una de les grans artèries circulatòries de Catalunya com és la C-32. A primera hora del matí un accident al tram nord de la C-32 va col·lapsar la circulació des de minuts abans de les vuit del matí. L’accident va fer que es registressin llargues cues i retencions al llarg de tota l’àrea metropolitana nord, estenen les retencions i la circulació lenta des del Maresme fins al Barcelonès fins a les 11 del matí, quan va normalitzar-se la circulació.
🔴 Trams de lentitud amb #retencions a la C-32 entre Cabrera de Mar i Teià en sentit Barcelona, per neteja de la via després d’un #accident— Trànsit (@transit) April 9, 2026
⚫ Sortida 92 tallada pic.twitter.com/B1Nzq7VV2c