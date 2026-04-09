Jornada negra a la C-32: dos accidents col•lapsen la via

Una de les grans arteries circulatories de Cataliunya com és l’autopista C-32 ha patit un dijous negre. A primera hora del matí un accident ha provocat llargues cues al tram nord de la C-32 durant més de 3 hores. Ara al migdia -a les 13:48-, però, la situació s’ha repetit i l’autopista ha quedat completament tallada en els dos sentits de la marxa quan un camió bolcat i ha quedat completament atravessat a la xarxa viària i ha deixat caure la mercaderia que transportava per tota la carretera. El camió ha quedat bolcat en sentit Barcelona i la càrrega ha caigut en sentit Tarragona.
Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit (SCT) s’ha vist obligat a desviar el trànsit per les calçades laterals. A través de les xarxes socials els Bombers de la Generalitat han anunciat que s’han desplegat fins a 7 dotacions dels serveis d’emergència catalans a l’accident ocorregut al quilomtre 26,2 de la C-32 a Sant Pere de Ribes (Garraf). A més, Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Transcat per aquest accident, ja que la càrrega que transportava el camió era un líquid corrosiu orgànic (ONU 3267) en dipòsits de 1000 litres.
Hem mobilitzat 7 dotacions #bomberscat a l'accident de trànsit al quilòmetre 26,2 de la C-32 a Sant Pere de Ribes amb un camió bolcat implicat que ha perdut la càrrega a la via (avís 13.48h @112). https://t.co/NDVL5JLBNp pic.twitter.com/0yS32NydfW— Bombers (@bomberscat) April 9, 2026
ℹ️ Prealerta #TRANSCAT per l’accident a la C32. El camió bolcat transportava líquid corrosiu orgànic (ONU 3267) en dipòsits de 1000 litres. https://t.co/0maCt5tfEd pic.twitter.com/C0jqx09jni— Protecció civil (@emergenciescat) April 9, 2026
Un accident al matí ja havia bloquejat la C-32 en el tram nord
La C-32 ha viscut aquest dijous una jornada negra després que al matí un accident hagi provocat retencions arreu del tram nord de la xarxa viària catalana. L’accident al tram nord d’aquesta artèria de la circulació catalana ha col·lapsat la circulació des de minuts abans de les vuit del matí i ha fet que es registressin llargues cues i retencions al llarg de l’àrea metropolitana nord. Una circulació lenta o congestionada que ha afectat vehicles privats i públics i que s’ha estès des del Maresme fins el Barcelonés i s’han allargat fins gairebé les 11 del matí.
🔴 Trams de lentitud amb #retencions a la C-32 entre Cabrera de Mar i Teià en sentit Barcelona, per neteja de la via després d'un #accident— Trànsit (@transit) April 9, 2026
