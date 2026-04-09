Día negro en la C-32: dos accidentes colapsan la vía

Una de las grandes arterias circulatorias de Cataluña como es la autopista C-32 ha sufrido un jueves negro. A primera hora de la mañana un accidente ha provocado largas colas en el tramo norte de la C-32 durante más de 3 horas. Ahora al mediodía -a las 13:48-, sin embargo, la situación se ha repetido y la autopista ha quedado completamente cortada en ambos sentidos de la marcha cuando un camión volcado ha quedado completamente atravesado en la red vial y ha dejado caer la mercancía que transportaba por toda la carretera. El camión ha quedado volcado en sentido Barcelona y la carga ha caído en sentido Tarragona.

Por su parte, el Servei Català de Trànsit (SCT) se ha visto obligado a desviar el tráfico por las calzadas laterales. A través de las redes sociales los Bomberos de la Generalitat han anunciado que se han desplegado hasta 7 dotaciones de los servicios de emergencia catalanes en el accidente ocurrido en el kilómetro 26,2 de la C-32 en Sant Pere de Ribes (Garraf). Además, Protección Civil ha activado la prealerta del Plan Transcat por este accidente, ya que la carga que transportaba el camión era un líquido corrosivo orgánico (ONU 3267) en depósitos de 1000 litros.

Hem mobilitzat 7 dotacions #bomberscat a l'accident de trànsit al quilòmetre 26,2 de la C-32 a Sant Pere de Ribes amb un camió bolcat implicat que ha perdut la càrrega a la via (avís 13.48h @112). https://t.co/NDVL5JLBNp pic.twitter.com/0yS32NydfW — Bombers (@bomberscat) April 9, 2026

ℹ️ Prealerta #TRANSCAT per l’accident a la C32. El camió bolcat transportava líquid corrosiu orgànic (ONU 3267) en dipòsits de 1000 litres. https://t.co/0maCt5tfEd pic.twitter.com/C0jqx09jni — Protecció civil (@emergenciescat) April 9, 2026

Un accidente por la mañana ya había bloqueado la C-32 en el tramo norte

La C-32 ha vivido este jueves una jornada negra después de que por la mañana un accidente haya provocado retenciones en todo el tramo norte de la red vial catalana. El accidente en el tramo norte de esta arteria de la circulación catalana ha colapsado la circulación desde minutos antes de las ocho de la mañana y ha hecho que se registraran largas colas y retenciones a lo largo del área metropolitana norte. Una circulación lenta o congestionada que ha afectado vehículos privados y públicos y que se ha extendido desde el Maresme hasta el Barcelonés y se han prolongado hasta casi las 11 de la mañana.