El mensaje viral de un maquinista de Cercanías después de evitar un atropello

Un maquinista de la línea R2 de Cercanías ha mostrado su indignación después de evitar el atropello de un grupo de personas que cruzó las vías de la estación de Moncada y Reixach (Vallès Occidental). La imprudencia de los viajeros podría haber acabado en tragedia y así se lo ha hecho saber el maquinista. «Señores pasajeros, he tocado el claxon ocho veces. Y continúan pasando por delante”, ha dicho el maquinista este miércoles en un mensaje transmitido por megafonía. El incidente se ha producido cuando todavía está reciente el atropello mortal de cuatro jóvenes que cruzaron las vías por un lugar de paso no autorizado en Montmeló (Vallès Oriental), un accidente que el maquinista también ha recordado a los pasajeros de su tren.

La contundente bronca se ha hecho viral después de que varios usuarios se hicieran eco en las redes sociales y hayan compartido el mensaje. “El maquinista del tren que me lleva (R2) nos acaba de hacer un discurso-bronca (maravilloso) por megafonía, porque algunos pasajeros han cruzado las vías por delante del tren al bajar en Moncada. Nos ha recordado los muertos que llevamos por estas imprudencias. Se ha hecho un silencio impactante”, relata Jordi Manils, uno de los viajeros que iba al tren. El maquinista ha pedido “respeto a los muertos” —en referencia al atropello de Montmeló y a los numerosos accidentes mortales que se producen cada año— y ha asegurado que “no cuesta tanto esperar dos minutos a que pase el tren”.

El conductor del tren también ha reclamado empatía con los maquinistas, que no pueden vivir “con infartos constantes” y con el temor permanente de encontrarse con gente que intenta cruzar las vías por lugares no autorizados. De hecho, el maquinista, de acuerdo con el protocolo, tendría que haber avisado a la policía para denunciar a las personas que cruzaron las vías y habría provocado retrasos en toda la línea R2 Norte. “Me parece una falta de educación y de respeto a las personas que trabajamos cada día”, sentencia. “Ahora retrasa toda la línea R2. ¿Somos conscientes que vayamos muy justos de tiempos? Que no podemos estar con retrasos constantes. ¿Qué hago ahora? ¿Activo los protocolos? ¿Llamo a la policía? ¿Paramos todo el tren? ¿Qué hacemos? Un poco de respeto a los muertos”.