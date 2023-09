El missatge viral d’un maquinista de Rodalies després d’evitar un atropellament

Un maquinista de la línia R2 de Rodalies ha mostrat la seva indignació després d’evitar l’atropellament d’un grup de persones que va travessar les vies a l’estació de Montcada i Reixach (Vallès Occidental). La imprudència dels viatgers podria haver acabat en tragèdia i així els ho ha fet saber el maquinista. “Senyors passatgers, he tocat el clàxon vuit vegades. I continuen passant per davant”, ha dit el maquinista aquest dimecres en un missatge transmès per megafonia. L’incident s’ha produït quan encara està recent l’atropellament mortal de quatre joves que van travessar les vies per un lloc de pas no autoritzat a Montmeló (Vallès Oriental), un accident que el maquinista també ha recordat als passatgers del seu tren.

La contundent esbroncada s’ha fet viral després que diversos usuaris se’n fessin ressò a les xarxes socials i hagin compartit el missatge. “El maquinista del tren que em porta (R2) ens acaba de fer un discurs-esbroncada (meravellós) per megafonia, perquè alguns passatgers han travessat les vies per davant del tren en baixar a Montcada. Ens ha recordat els morts que portem per aquestes imprudències. S’ha fet un silenci impactant”, relata Jordi Manils, un dels viatgers que anava al tren. El maquinista ha demanat “respecte als morts” —en referència a l’atropellament de Montmeló i als nombrosos accidents mortals que es produeixen cada any— i ha assegurat que “no costa tant esperar dos minuts a què passi el tren”.

Aquí teniu el discurs del maquinista per megafonia pic.twitter.com/uX6nbHsqUX — jairise ✨ (@Jairise) September 27, 2023

El conductor del tren també ha reclamat empatia amb els maquinistes, que no poden viure “amb infarts constants” i amb el temor permanent de trobar-se amb gent que intenta travessar les vies per llocs no autoritzats. De fet, el maquinista, d’acord amb el protocol, hauria d’haver avisat la policia per denunciar les persones que van travessar les vies i hauria provocat retards a tota la línia R2 Nord. “Em sembla una falta d’educació i de respecte a les persones que treballem cada dia”, sentencia. “Ara retarda tota la línia R2. Som conscients que anem molt justos de temps? Que no podem estar amb retards constants. Què faig ara? Activo els protocols? Truco a la policia? Parem tot el tren? Què fem? Una mica de respecte als morts”.