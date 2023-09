Les víctimes de l’atropellament de Montmeló eren joves d’entre 19 i 22 anys

Les víctimes mortals de l’atropellament múltiple d’aquest diumenge a Montmeló (Vallès Oriental) són tres noies i un noi d’entre 19 i 22 anys, segons han explicat els Mossos d’Esquadra. També hi ha tres joves més que van ser traslladats en estat lleu a l’hospital de Mollet del Vallès. El director de la policia catalana, Pere Ferrer, ha visitat aquesta matinada el lloc dels fets acompanyat de l’alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez. L’Ajuntament de la localitat ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a les 12.00 a la plaça Rafael Casanova.

Els set joves van travessar les vies de la línia R3 entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles per un punt no autoritzat. La investigació ha revelat que els joves es dirigien al festival de música hard-techno DURO Festival, que se celebrava aquest diumenge als voltants del Circuit de Barcelona-Catalunya. L’accident es va produir poc després de les 20.00, segons va informar Adif. L’alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, ha detallat que els joves havien arribat a la ciutat en tren i van intentar estalviar-se un tram de camí.

Vehicles dels Mossos d’Esquadra sota el pont on el tren de l’atropellament mortal de Montmeló ha quedat aturat / ACN

Els joves buscaven una drecera a les vies

“S’ha organitzat un dispositiu amb un accés delimitat i amb personal informador, i entenem que el grup ha volgut fer drecera per un lloc que no està ni senyalitzat ni il·luminat, creiem que no sabien on anaven, amb la mala sort que ha arribat el tren i se’ls ha endut”, ha detallat el batlle. Segons ha explicat, les vien estan protegides per una tanca perimetral en la zona que discorre en paral·lel als edificis residencials, però després s’acaba i només queda un camí de terra de mig metre d’ample. Els joves van accedir a la via per aquest punt. “No hi ha res a l’altra banda, era un lloc no natural ni imaginable”, ha dit Rodríguez.

Tot i això, els veïns de la zona denuncien que és un punt de pas recurrent per a visitants del circuit i d’esdeveniments que s’ho fan al voltant. “Quan aquest matí hem marxat de casa ja hi havia molta gent passant caminant, no troben impediments tot i que no hi ha cap accés ni al circuit ni enlloc”, explica a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) Vicente Mayor, veí de la zona. Mayor reconeix, això no obstant, que la gent ignora que “l’accés està prohibit” i busca com evitar les tanques per travessar. Per això considera que la tanca hauria de ser fixa al llarg de tot el recorregut, no només on hi ha la zona residencial.