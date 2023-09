Quatre morts en un atropellament de tren a Montmeló

Un tren ha atropellat quatre persones aquest diumenge al vespre a Montmeló, al Vallès Oriental. Tres d’elles han perdut la vida, i la quarta es trobava en estat crític i poc després de les 22 hores se n’ha confirmat també la mort, segons l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Fonts de Renfe han explicat que les víctimes formaven part d’un grup que cap a les 20.22 hores ha travessat la via en un punt no autoritzat entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles, al tram de la línia R3. Ha estat en aquell moment, doncs, que el tren no ha pogut evitar envestir les quatre persones. La línia ha quedat aturada mentre s’esperava la decisió de les autoritats judicials per fer l’aixecament dels cadàvers i Rodalies de Catalunya preparava un servei alternatiu per carretera. Segons especifica Adif, els trens de l’R3 han continuat circulant entre l’Hospitalet de Llobregat i Parets del Vallès i de Granollers cap al nord, cap a Vic, Ripoll i Puigcerdà. En aquest tram del mig on s’ha produït l’accident, el servei es mantenia inactiu.

L’atropellament ha tingut lloc a prop del Circuit de Catalunya i d’una zona on s’hi celebrava un festival de música techno a l’aire lliure, que és d’on se sospita que provenien les víctimes. Protecció Civil ha posat en alerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat).

Se encuentra interrumpida la circulación entre Parets del Vallès y Granollers Canovelles por el accidente de personas en punto no autorizado de paso. Establecido plan alternativo de transporte para línea R-3 núcleo de Barcelona con rotaciones previstas entre Parets y Granollers. — INFOAdif (@InfoAdif) September 10, 2023

Accident mortal a Esparreguera

La conductora d’un turisme ha mort aquest diumenge atropellada per un camió a l’A-2, a l’altura d’Esparreguera, al Baix Llobregat. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, el vehicle de la conductora estava aturat al voral i, quan ha baixat del vehicle, un camió li ha passat per sobre. El cos dels Mossos d’Esquadra han rebut l’avís que alertava de l’accident mortal a Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, el vehicle de la conductora estava aturat al voral i, quan ha baixat del vehicle, moment en el qual diverses patrulles s’han posat en marxa per donar-hi resposta. També han activat l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb la víctima d’aquest diumenge ja són 109 les persones que han perdut la vida a la xarxa de carreteres de Catalunya. Aquest cap de setmana també ha perdut la vida una jove de 21 anys en ser atropellada per un cotxe mentre anava amb bicicleta a Girona. La policia local ha detingut aquesta tarda a la conductora com a presumpte responsable d’un homicidi imprudent.