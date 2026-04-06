El regreso de los catalanes a casa después de las vacaciones de Semana Santa siempre supone un reto para las infraestructuras viarias catalanas. Este 2026 la operación retorno de Semana Santa ha sido todo un éxito y se ha completado sin ninguna víctima mortal en las carreteras catalanas.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit la segunda fase de la operación retorno de Semana Santa -entre las 12.00 h del domingo 5 de abril y las 20.00 h del lunes 6 de abril- un total de 545.000 vehículos han retornado al área metropolitana de Barcelona -la zona del país más densamente poblada- una cifra que representa el 92% del total de retornos que el SCT preveía para esta segunda fase (hasta las 24 horas del lunes se esperaba que retornaran hasta 590.000 vehículos).

Un incremento de la movilidad

La operación retorno de Semana Santa ha vivido jornadas con gran afluencia de vehículos, ya que durante la jornada del pasado domingo se registró un incremento del 7% en la movilidad de retorno respecto al año pasado mientras que este lunes el SCT ha registrado un aumento del 6% en la movilidad de retorno respecto al año pasado. Desde Trànsit destacan que el pico de retenciones de este lunes se ha registrado alrededor de las dos de la tarde cuando ha habido un total de 56 kilómetros acumulados, una cifra que supone un 33% menos que en 2025.

🟦 Balance de la operación retorno de la segunda fase de Semana Santa 2026



· Sin víctimas mortales en las carreteras catalanas

· Con un incremento del 6% de la movilidad

· Reducción de las retenciones el domingo y el lunes de Pascuahttps://t.co/yLTWzkk3sU pic.twitter.com/bHge3HQMHe — Trànsit (@transit) April 6, 2026

Para lo que queda de operación retorno el SCT pide prudencia a los conductores que circulen por las carreteras catalanas y que mantengan «una conducción responsable» y no bajen la guardia para evitar accidentes. Entre las recomendaciones que se hacen desde el SCT están la utilización de los sistemas de seguridad pasiva, evitar las posibles distracciones como pueden ser el uso del teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos propios del vehículo o particulares, y el respeto de los límites de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.