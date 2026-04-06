La tornada dels catalans a casa després de les vacances de Setmana Santa sempre suposa un repte per a les infraestructures viàries catalanes. Aquest 2026 l’operació tornada de Setmana Santa ha estat tot un èxit i s’ha completat sense cap víctima mortal a les carreteres catalanes.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit la segona fase de l’operació tornada de Setmana Santa -entre les 12.00 h de diumenge 5 d’abril i les 20.00 h de dilluns 6 d’abril- un total de 545.000 vehicles han retornat a l’àrea metropolitana de Barcelona -la zona del país més densament poblada- una xifra que representa el 92% del total de retorns que el SCT preveia per aquesta segona fase (fins a les 24 hores de dilluns s’esperava que retornessin fins a 590.000 vehicles.
Un increment de la mobilitat
L’operació tornada de Setmana Santa ha viscut jornades amb gran afluència de vehicles, ja que durant la jornada del passat diumenge es va registrar un increment del 7% en la mobilitat de retorn respecte de l’any passat mentre que aquest dilluns el SCT ha registrat un augment del 6% en la mobilitat de retorn respecte de l’any passat. Des de Trànsit destaquen que el pic de retenció d’aquest dilluns s’ha registrat als voltants de les dues del migdia quan hi ha hagut un total de 56 quilòmetres acumulats, una xifra que suposa un 33% menys que el 2025.
🟦 Balanç de l’operació retorn de la segona fase de Setmana Santa 2026— Trànsit (@transit) April 6, 2026
Pel que queda d’operació tornada el SCT demana prudència als conductors que circulin per les carreteres catalanes i que mantinguin “una conducció responsable” i no abaixin la guàrdia per evitar accidents.Entre les recomanacions que es fan des del SCT hi ha la utilització dels sistemes de seguretat passiva, evitar les possibles distraccions al voltant com poden ser l’ús del telèfon mòbil o altres dispositius electrònics propis del vehicle o particulars, i el respecte dels límits de velocitat i no conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues.