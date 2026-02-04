El Departament de Salut integra la biopsia líquida como prueba diagnóstica dentro del sistema público de salud para mejorar el tratamiento de los casos de cáncer de pulmón. El Govern señala que desde que se implementó este sistema, cerca de 200 pacientes se han beneficiado de esta técnica que permite analizar el ADN de los tumores a partir de una muestra de sangre.

Esta técnica es muy beneficiosa para los pacientes afectados por esta enfermedad, ya que es una prueba mínimamente invasiva que permite a los profesionales sanitarios acceder fácilmente a los diagnósticos moleculares de alta complejidad, lo que permite orientar el tratamiento en función de las situaciones clínicas de los pacientes. Según detalla Salut, «su aplicación en cáncer de pulmón está indicada exclusivamente en pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico cuando no se dispone de muestra de tejido tumoral y en situaciones con indicación diagnóstica o predictiva de una primera o segunda línea de terapia dirigida». Después de un año de implementación de esta técnica, se realizará un monitoreo y una evaluación de los resultados para poder evaluar los resultados de su aplicación en la práctica clínica y poder valorar una posible ampliación de las indicaciones clínicas.

El Campus Vall d’Hebron es el centro de referencia de Cataluña en cuanto a la biopsia líquida y a su alrededor se ha creado una unidad conjunta de biopsia líquida Hospital Universitario Vall d’Hebron-Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), con un circuito centralizado de derivación de muestras. El modelo en red de la sanidad catalana permite que todos los hospitales del sistema con servicio de oncología puedan solicitar con un procedimiento unificado para poder asegurar que se aplique de forma homogénea en todo el país.

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), situado en Barcelona / Departament de Recerca i Universitats

El cáncer en Cataluña, una enfermedad que afecta a más de 40.000 personas

Solo durante el año 2025 se diagnosticaron 43.633 nuevos casos de tumores malignos, 19.151 en mujeres y 24.482 en hombres. Aunque la enfermedad es grave, hay una supervivencia relativa de los pacientes de cáncer a los cinco años del diagnóstico del 54,2% en los hombres y del 66,2% en las mujeres. En los tumores, la supervivencia condicional a los diez años supera el 80%, lo que demuestra la eficiencia de la medicina moderna. En el caso de los hombres, los tumores más frecuentes son los cánceres de próstata, colorrectal y de pulmón en los hombres y el cáncer de mama, colorrectal y de pulmón en las mujeres.