El Departament de Salut integra la biòpsia líquida com a prova diagnòstica dins del sistema públic de salut per millorar el tractament dels casos de càncer de pulmó. El Govern assenyala que des que es va implementar aquest sistema prop de 200 pacients s’han beneficiat d’aquesta tècnica que permet analitzar l’ADN dels tumors a partir d’una mostra de sang.
Aquesta tècnica és molt beneficiosa per als pacients afectats per aquesta malaltia, ja que és una prova mínimament invasiva que permet als professionals sanitaris accedir fàcilment als diagnòstics moleculars d’alta complexitat, un fet que permet orientar el tractament en funció de les situacions clíniques dels pacients. Segons detalla Salut “la seva aplicació en càncer de pulmó està indicada exclusivament en pacients adults amb càncer de pulmó no microcític quan no es disposa de mostra de teixit tumoral i en situacions amb indicació diagnòstica o predictiva d’una primera o segona línia de teràpia dirigida”. Després d’un any d’implementació d’aquesta tècnica, es farà un monitoratge i una avaluació dels resultats per poder avaluar els resultats de la seva aplicació en la pràctica clínica i poder valorar una possible ampliació de les indicacions clíniques.
El Campus Vall d’Hebron és el centre de referència de Catalunya pel que fa a la biòpsia líquida i al seu voltant s’ha creat una unitat conjunta de biòpsia líquida Hospital Universitari Vall d’Hebron-Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), amb un circuit centralitzat de derivació de mostres. El model en xarxa de la sanitat catalana permet que tots els hospitals del sistema amb servei d’oncologia puguin sol·licitar amb un procediment unificat per poder assegurar que s’apliqui de forma homogènia arreu del país.
El càncer a Catalunya, una malaltia que afecta més de 40.000 persones
Només durant l’any 2025 es van diagnosticar 43.633 nous casos de tumors malignes, 19.151 en dones i 24.482 en homes. Tot i que la malaltia és greu hi ha una supervivència relativa dels pacients de càncer al cap de cinc anys del diagnòstic del 54,2% en els homes i el 66,2% en les dones. En els tumors, la supervivència condicional al cap de deu anys supera el 80%, un fet que demostra l’eficiència de la medicina moderna. En el cas dels homes els tumors més freqüents són els càncers de pròstata, colorectal i de pulmó en els homes i el càncer de mama, colorectal i de pulmó en les dones.