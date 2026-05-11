La mujer catalana que se encontraba aislada en el Hospital Clínic de Barcelona por haber estado en contacto dentro del avión con la holandesa que acabó muriendo de hantavirus en Sudáfrica, ha dado negativo en la prueba PCR, tal como ha informado el Departamento de Salud. A pesar del resultado negativo de la prueba, se mantiene en la unidad de aislamiento del centro hospitalario de la capital catalana.

Uno de los otros casos que se estaban monitoreando era el de la mujer ingresada en un hospital de Alicante. Una mujer que volvió a dar negativo por hantavirus en la segunda prueba PCR a la que se sometió. Según ha explicado la ministra de Sanidad del gobierno español, Mónica García, en una atención a los medios desde el puerto de Granadilla de Abona que recogió la Agencia ACN. La ministra española señaló que los dos casos son diferentes, ya que la paciente de Alicante sí mostró síntomas y la mujer ingresada en el Clínic de Barcelona no. De hecho, la mujer de Alicante deberá seguir unos protocolos diferentes mientras que la mujer de Barcelona deberá mantener una cuarentena según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad.

Tareas de desinfección por el brote de hantavirus, en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz / Cedidas a la ACN por la Moncloa

La OMS calcula que la cuarentena debe ser de 42 días

Ante el desembarco de personas que viajaban a bordo del crucero donde se detectó un brote de hantavirus, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre cuáles deben ser los pasos a seguir. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que la recomendación del organismo mundial es que todas las personas evacuadas del crucero sigan 42 días de cuarentena y de «seguimiento activo», una cuarentena que según Ghebreyesus se puede cumplir en casa o en los centros hospitalarios. El director general de la OMS, sin embargo, señaló que esta cuarentena no es una imposición y asegura que cada país puede seguir sus propios protocolos.