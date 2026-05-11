La dona catalana que es trobava aïllada a l’Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte dins l’avió de l’holandesa que va acabar morint d’hantavirus a Sud-àfrica ha donat negatiu en la prova PCR, tal com ha informat el Departament de Salut. Malgrat el resultat negatiu de la prova es manté a la unitat d’aïllament del centre hospitalari de la capital caalana.
Un dels altres casos que s’estaven monitorant era el de la dona ingressada a un hospital d’Alacant. Una dona que va tornar a donar negatiu per hantavirus en la segona prova PCR a la qual es va sotmetre. Segons ha explicat la ministra de Sanitat del govern espanyol, Mónica García, en una atenció als mitjans des del port de Granadilla de Abona que va recollir l’Agència ACN. La ministra espanyola va assenyalar que els dos casos són diferents, ja que la pacient d’Alacant sí que va mostrar símptomes i la dona ingressada al Clínic de Barcelona no. De fet, la dona d’Alacant haurà de seguir uns protocols diferents mentre que la dona de Barcelona haurà de mantenir una quarantena segons el protocol establert pel Ministeri de Sanitat.
L’OMS calcula que la quarantena ha de ser de 42 dies
Davant del desembarcament de persones que viatjaven a bord del creuer on es va detectar un brot d’hantavirus l’Organització Mundial de Salut s’ha pronunciat sobre quins han de ser els passos a seguir. El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va assenyalar que la recomanació de l’organisme mundial és que totes les persones evacuades del creuer segueixin 42 dies de quarentena i de “seguiment actiu”, una quarentena que segons Ghebreyesus es pot complir a casa o als centres hospitalaris. El director general de l’OMS, però, va assenyalar que aquesta quarentena no és una imposicó i assegura que cada país pot seguir els seus propis protocols.