El brote de hantavirus continúa manteniendo en vilo a medio mundo. Dos países más han confirmado nuevos casos positivos. En este caso han sido Francia y los Estados Unidos los países que han confirmado que se han detectado dos nuevos casos de hantavirus. El país francés ha explicado que una pasajera evacuada del crucero Hondius y que mostraba síntomas compatibles con la enfermedad, tal como ha anunciado la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, en la radio France Inter, y ha recogido la ACN. La ministra francesa ha señalado que, además, la mujer ha presentado complicaciones durante la noche, cuando ha empeorado su estado de salud. Rist ha señalado que la paciente está ingresada en un centro hospitalario que está especializado en el tratamiento de enfermedades infecciosas y ha alertado que el empeoramiento de los pronósticos de salud de las personas afectadas pueden poner en riesgo la vida del paciente, y alerta que “este puede ser el caso de esta persona”.

No solo en Francia se ha producido un nuevo caso, sino que el Departamento de Salud de los Estados Unidos ha informado que una de las 17 personas repatriadas que viajaban a bordo del crucero ha dado positivo en la prueba PCR del virus. El gobierno estadounidense ha señalado que una persona ha dado “levemente positivo” en la prueba PCR mientras que otra tiene síntomas “leves”.

El MV Hondius, en el Puerto de Granadilla. | Miquel Codolar (ACN)

En Cataluña, sin embargo, la mujer que estaba ingresada y aislada en el Hospital Clínic de Barcelona por haber estado en contacto dentro del avión de la holandesa que acabó muriendo de hantavirus en Sudáfrica ha dado negativo después de hacerse la prueba PCR. El Departamento de Salud ha señalado, sin embargo, que a pesar de que la paciente ingresada haya dado negativo se mantendrá dentro de la unidad de aislamiento del centro hospitalario de la capital catalana.