El brot d’hantavirus continua mantenint amb l’ai el cor mig món. Dos països més han confirmat nous casos positius. En aquest cas han estat França i els Estats Units els països que han confirmat que s’han detectat dos nous casos d’hantavirus. El país francès ha explicat que una passatgera evacuar del creuer Hondius i que mostrava símptomes compatibles amb la malaltia, tal com ha anunciat la ministra de Sanitat, Stéphanie Rist, a ràdio France Inter, i ha recollit l’ACN. La ministra francesa ha assenyalat que, a més, la dona ha presentat complicacions durant la nit, quan ha empitjorat el seu estat de salut. Rist ha assenyalat que la pacient està ingressada en un centre hospitalari que està especialitzat en el tractament de malalties infeccioses i ha alertat que l’empitjorament dels pronòstics de salut de les persones afectades poden posar en risc la vida del pacient, i alerta que “aquest pot ser el cas d’aquesta persona”.
No només a França s’ha produït un nou cas, sinó que el Departament de Salut dels Estats Units ha informat que una de les 17 persones repatriades que viatjaven a bord del creuer ha donat positiu en la prova PCR del virus. El govern nord-americà ha assenyalat que una persona ha donat “lleument positiu” en la prova PCR mentre que una altra té símptomes “lleus”.
La catalana aïllada per contacte estret d’hantavirus dona negatiu en la PCR
A Catalunya, però, la dona que estava ingressada i aïllada a l’Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte dins l’avió de l’holandesa que va acabar morint d’hantavirus a Sud-àfrica ha donat negatiu després de fer-se la prova PCR. El Departament de Salut ha assenyalat, però, que malgrat que la pacient ingressada hagi donat negatiu es mantindrà dins de la unitat d’aïllament del centre hospitalari de la capital catalana.