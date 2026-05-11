El secretario de Salud Pública de Cataluña, Esteve Fernández, ha confirmado que los cinco catalanes que viajaban en el crucero afectado por hantavirus y que fueron evacuados de este barco no han presentado síntomas y se mantienen asintomáticos aislados en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid. Según ha señalado el secretario de Salud Pública de Cataluña, Esteve Fernández, es «poco probable» que alguno de los catalanes que viajaban a bordo pueda llegar a dar positivo en las pruebas PCR de hantavirus, aunque señala que un posible contagio es una “posibilidad” que puede suceder entre el grupo de catalanes por las condiciones del viaje en el que participaban, ya que los viajeros estaban en contacto entre ellos.

Unas noticias que llegan después de que Francia y Estados Unidos hayan confirmado que dos personas que habían sido repatriadas del barco han dado positivo en las pruebas PCR a las que se han sometido en sus países. Además, Estados Unidos también ha confirmado que hay otra persona que presenta síntomas leves. Fernández ha destacado que desde el Departamento de Salud están a la espera de obtener los resultados de la primera prueba PCR a la que se han sometido los catalanes que fueron evacuados del crucero de lujo Hondius. Si esta primera prueba PCR da negativo, los cinco catalanes se mantendrán aislados en el hospital militar madrileño durante una semana, cuando los profesionales sanitarios repetirían las pruebas para detectar la posible presencia del virus.

Salida de pasajeros desde el avión que ha aterrizado en Torrejón de Ardoz. | Cedidas por La Moncloa

Pendientes del protocolo

El secretario de Salud Pública de Cataluña ha querido destacar que las autoridades españolas están valorando la posibilidad de hacer cambios, retoques o ajustes en los protocolos y determinar si los catalanes y el resto de personas que se encuentran aisladas en el hospital militar madrileño terminan este aislamiento en el hospital militar, en las comunidades de origen o en casa. Fernández ha querido destacar que los pasajeros catalanes estaban «contentos» de poder salir del crucero donde habían permanecido los últimos días tras detectarse el brote de hantavirus y, además, ha querido destacar que los catalanes que viajaban a bordo del crucero se han aislado por voluntad propia.