El secretari de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández, ha confirmat que els cinc catalans que viatjaven al creuer afectat per hantavirus i que van ser evacuats d’aquest vaixell no han presentat símptomes i es mantenen asimptomàtics aïllats a l’hospital militar Gómez Ulla de Madrid. Segons ha assenyalat el secretari de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández, és “poc probable” que algun dels catalans que viatjaven a bord puguin arribar a donar positiu en les proves PCR d’hantavirus tot i que assenyala que un possible contagi és una “possibilitat” que pot succeir entre el grup de catalans per les condicions del viatge en el qual participaven, ja que els viatgers estaven en contacte entre ells.
Unes notícies que arriben després que França i els Estats Units hagin confirmat que dues persones que havien estat repatriades del vaixell han donat positiu en les proves PCR a les quals s’han sotmès en els seus països. A més, els Estats Units també ha confirmat que hi ha una altra persona que presenta símptomes lleus. Fernández ha destacat que des del Departament de Salut estan a l’espera d’obtenir els resultats de la primera prova PCR a la que s’han sotmès els catalans que van ser evacuats del creuer de luxe Hondius. Si aquesta primera prova PCR dona negatiu els cinc catalans es mantindran aïllats en l’hospital militar madrileny durant una setmana, quan els professionals sanitaris repetirien les proves per detectar la possible presència del virus.
Pendents del protocol
El secretari de Salut Pública de Catalunya ha volgut destacar que les autoritats espanyoles estan valorant la possibilitat de fer canvis, retocs o ajustaments als protocols i determinar si els catalans i la resta de persones que es troben aïllades a l’hospital militar madrileny acaben aquest aïllament a l’hospital militar, a les comunitats d’origen o a casa. Fernández ha volgut destacar que els passatgers catalans estaven “contents” de poder sortir del creuer on havien romàs els darrers dies després de detectar-se el brot d’hantavirus i, a més, ha volgut destacar que els catalans que viatjaven a bord del creuer s’han aïllat per voluntat pròpia.