Los últimos datos de la Oficina de Atención a Familias de Personas Desaparecidas de los Mossos d’Esquadra indican que se han registrado 3.682 desapariciones de personas en Cataluña durante 2025, una cifra que supone un 2,7% menos respecto a 2024. Unas cifras, sin embargo, que contrastan con las desapariciones de menores en el país, ya que durante 2025 han aumentado un 26,3% las desapariciones entre niños de 0 a 12 años y un 3,3% en la franja entre 13 y 17 años, además de un número más elevado de “escapadas de centros de menores” y de fugas de casa.

En una entrevista realizada a la ACN, Marta Ventas, cabo de la Oficina de Atención a Familias de Personas Desaparecidas del cuerpo, ha destacado que este aumento de las cifras de desapariciones está relacionado con una mayor prevención, lo que lleva a que se disparen el número de denuncias. Además, Ventas ha destacado que “a raíz de la postpandemia, se ha detectado un aumento de patologías mentales entre los jóvenes”, un hecho que está estrictamente ligado a “un riesgo más elevado de desapariciones voluntarias”. Entre este tipo de patologías hay diagnósticos de depresión grave o trastornos psicóticos y recuerda que los adolescentes y los niños “tienen una vulnerabilidad extrema y hay que actuar muy rápido”.

Más de 3.500 denuncias

En total durante el año 2025 el cuerpo de Mossos d’Esquadra instruyó 3.682 desapariciones de personas, lo que supone un promedio de 10 denuncias por desaparición cada día. Además del aumento de las desapariciones entre los menores de edad, desde el cuerpo de Mossos d’Esquadra alertan que también han aumentado, un 6,4%, los casos de desapariciones de personas mayores de 65 años.

Imagen de archivo de las luces de un coche de los Mossos d’Esquadra / Blanca Blay (ACN)

Ventas, sin embargo, ha querido enviar un mensaje de calma asegurando que los datos del cuerpo policial muestran que el 98% de las desapariciones se resuelven y, de hecho, la mitad de los casos se resuelven entre los primeros tres días y dos de cada tres lo hacen antes de terminar la primera semana. En cuanto a dónde se producen más incidentes destaca Barcelona con 750 desapariciones, la región metropolitana norte (652) y la metropolitana sur (967).