Les darreres dades de l’Oficina d’Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes dels Mossos d’Esquadra indiquen que s’han instruït 3.682 desaparicions de persones a Catalunya durant el 2025, una xifra que suposa un 2,7% menys respecte el 2024. Unes xifres, però, que contrasten amb la de les desaparicions dels menors al país, ja que durant el 2025 han augmentat un 26,3% les desaparicions entre infants de 0 a 12 anys i un 3,3% a la franja entre 13 i 17 anys, a més d’un nombre més elevat “escapoliments de centres de menors” i de les fugues de casa.
En una entrevista feta a l’ACN, Marta Ventas, caporal de l’Oficina d’Atenció a Famílies de Persones Desaparegudes del cos, ha destacat que aquest augment de les xifres de desaparicions està relacionat amb una major prevenció, un fet que comporta que es disparin el nombre de denúncies. A més, Ventas ha destacat que “arran de la postpandèmia, s’han detectat un augment de patologies mentals entre els joves”, un fet que va estrictament lligat amb “un risc més elevat de desaparicions voluntàries”. Entre aquest tipus de patologies hi ha diagnòstics de depressió greu o trastorns psicòtics i recorda que els adolescents i els infants “tenen una vulnerabilitat extrema i cal actuar molt de pressa”.
Més de 3.500 denúncies
En total durant l’any 2025 el cos de Mossos d’Esquadra va instruir 3.682 desaparicions de persones, la qual cosa suposa una mitjana de 10 denúncies per desaparició cada dia. A més de l’augment de les desaparicions entre els menors d’edat des del cos de Mossos d’Esquadra alerten que també han augmentat, un 6,4%, els casos de desaparicions de persones majors de 65 anys.
Ventas, però, ha volgut enviar un missatge de calma assegurant que les dades del cos policial mostren que el 98% de les desaparicions es resolen i, de fet, la meitat dels casos es resolen entre els primers tres dies i dos de cada tres ho fan abans d’acabar la primera setmana. Pel que fa a on es produeixen més incidents destaca Barcelona amb 750 desaparicions, la regió metropolitana nord (652) i la metropolitana sud (967).