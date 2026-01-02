El balance del 2025 emitido por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) muestra que el pasado año 2025 fue el cuarto año más cálido de la historia de Cataluña con una anomalía de 1,2 grados superiores en comparación al período 1991-2020. Desde el Meteocat destacan que aunque no se haya batido un récord (hay tres años más calurosos) sí que alertan que nunca en la historia se habían registrado hasta cuatro años consecutivos tan cálidos. Además, la temperatura media de este 2025 en Cataluña ha estado un grado por encima de la media europea.

El Meteocat destaca que el 2025, además de cálido, también ha sido un año lluvioso en el conjunto del país aunque destaca especialmente las lluvias que han azotado el sur de Cataluña, unas precipitaciones que han sido abundantes y que han convertido el 2025 en el año más lluvioso en algunas series del extremo sur y en puntos del Empordà. De hecho, la lluvia ha descargado con fuerza en Cataluña durante la primavera y el invierno con dos meses con mucha lluvia como marzo y diciembre, acompañados de un julio también por encima de la media. Un ejemplo claro de esta gran cantidad de precipitación son los 1.754,9 litros por metro cuadrado de precipitación del Parque Natural de los Puertos (Baix Ebre) y los 1.515,9 en Beget (Ripollès) recogidos durante el año.

El 2025 se despidió con calor y lluvia

El mes de diciembre, el último del año, fue un mes cálido en toda Cataluña. El Meteocat destaca que las anomalías de temperatura se situaron al mismo nivel o dos grados por encima respecto la media 1991-2020 y solo las zonas más frías de Cataluña como el Pirineo y el Prepirineo se han situado térmicamente normales. Una muestra de este mes de diciembre cálido fue lo registrado en Cassà de la Selva (Gironès) donde la estación registró el diciembre más cálido de su serie.

Un grupo de chicas en una terraza a la sombra y con abanicos durante el pico de la ola de calor en Barcelona | Maria Asmarat (ACN)

Aunque ha sido un diciembre cálido también ha sido lluvioso. En el sur y noreste del país se ha tratado de un diciembre lluvioso y en zonas del Alt Empordà, Osona, Vallès Oriental, Priorat, Montsià y Baix Ebre se han superado los 300 litros por metro cuadrado o zonas del Montsià la lluvia ha sido siete veces superior a la media climática. El Meteocat detalla que desde 1996 no había un diciembre tan o más lluvioso en todo el país.