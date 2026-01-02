2025, el quart any més càlid de la història de Catalunya

El balanç del 2025 emès pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mostra que el passat any 2025 va ser el quart any més càlid de la història de Catalunya amb una anomalia d’1,2 graus superiors en comparació al període 1991-2020. Des del Meteocat destaquen que tot i que no s’hagi batut un rècord (hi ha tres anys més calorosos) sí que alerten que mai en la història s’havien registrat fins a quatre anys consecutius tan càlids. A més, la temperatura mitjana d’aquest 2025 a Catalunya ha estat un grau per sobre de la mitjana europea.
El Meteocat destaca que el 2025, a més de càlid també ha estat un any plujós al conjunt del país tot i que destaca especialment les pluges que han assotat el sud de Catalunya, unes precipitacions que han estat abundants i que ha convertit el 2025 en l’any més plujós en algunes sèries de l’extrem sud i en punts de l’Empordà. De fet, la pluja ha descarregat amb força a Catalunya durant la primavera i l’hivern amb dos mesos amb molta pluja com març i desembre, acompanyats d’un juliol també per sobre de la mitjana. Un exemple clar d’aquesta gran quantitat de precipitació són els 1.754,9 litres per metre quadrat de precipitació del Par Natural dels Ports (Baix Ebre) i els 1.515,9 a Beget (Ripollès) recollits durant l’any.
El 2025 es va acomiadar amb calor i pluja
El mes de desembre, el darrer de l’any, va ser un mes càlid arreu de Catalunya. El Meteocat destaca que les anomalies de temperatura van situar-se al mateix nivell o dos graus per sobre respecte la mitjana 1991-2020 i només les zones més fredes de Catalunya com el Pirineu i el Prepirineu s’han situat tèrmicament normal. Una mostra d’aquest mes de desembre càlid va ser el registrat a Cassà de la Selva (Gironès) on l’estació va registrar el desembre més càlid de la seva sèrie.
Tot i que ha estat un desembre càlid també ha estat plujós. Al sud i nord-est del país s’ha tractat d’un desembre plujós i a zones de l’Alt Empordà, Osona, Vallès Oriental, Priorat, Montsià i Baix Ebre s’han superat els 300 litres per metre quadrat o zones del Montsià la pluja ha estat set vegades superior a la mitjana climàtica. El Meteocat detalla que des del 1996 no hi havia un desembre tant o més plujós a tot el país.