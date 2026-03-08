Durante el año 2025, los Mossos d’Esquadra registraron un total de 27.763 denuncias por violencia machista en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar y en relación con violencias sexuales. Desde la Policía de la Generalitat señalan que actualmente se está haciendo seguimiento de 24.044 víctimas, de las cuales un 76% tienen vigente una medida judicial de protección.

La policía catalana alerta que de estas 24.044 víctimas la mitad (53%) sufrió casos de violencia machista en el ámbito de la pareja, mientras que el resto de los casos están relacionados con violencias machistas, agresiones sexuales, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, de ilícitos penales motivados por el odio y la discriminación, y de tráfico de seres humanos. Además, desde el cuerpo de Mossos d’Esquadra destacan que se ha registrado un aumento de las agresiones sexuales a menores de 16 años con penetración sin violencia o intimidación, cifra que ha aumentado un 14% en el último año. Entre los aumentos destacados también está el incremento de las violencias digitales (30%), la violencia en el ámbito familiar con víctimas de entre 0 y 5 años (10%) y las agresiones cometidas por menores de edad (22%), los intentos de homicidio (+16%) y la violencia indirecta a los hijos (+9%). En cambio, los feminicidios se han reducido pasando de los 19 registrados en 2024 a los 11 de 2025.

Imagen de archivo de una aspirante al cuerpo de los Mossos d’Esquadra y una agente del cuerpo | Ariadna Comas (ACN)

Más de 4.000 mujeres víctimas en el ámbito familiar

Las denuncias de violencia machista en el ámbito familiar se elevaron hasta cerca de las 8.000, 7.758, concretamente. Destacan mucho los 4.163 casos en los que la víctima era una niña o una mujer y el agresor era un hombre del núcleo de convivencia o familiar. Entre las tipologías de delito más habituales están los maltratos, que suman el 50% de los casos, seguidos de la ruptura de condena (12%), amenazas (11%) o violencia física o psicológica habitual (8%).

De estas 4.606 víctimas se estima que el 15% eran niñas o adolescentes y la franja con más afectación ha sido la de los 6 a los 11 años, aunque el cuerpo de Mossos d’Esquadra alerta que se ha registrado un aumento del 10% de los casos en la franja de los 0 a los 5 años.