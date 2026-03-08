Durant l’any 2025 els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 27.763 denúncies per violències masclistes en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar i en relació amb violències sexuals. Des de la Policia de la Generalitat assenyalen que actualment s’està fent el seguiment de 24.044 víctimes les quals un 76% tenen vigent una mesura judicial de protecció.
La policia catalana alerta que d’aquestes 24.044 víctimes la meitat (53%) van patir casos de violència masclista en l’àmbit de la parella, mentre que la resta dels casos estan relacionats amb violències masclistes, agressions sexuals, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, d’il·lícits penals motivats per l’odi i la discriminació, i de tràfic d’éssers humans. A més, des del cos de Mossos d’Esquadra destaquen que s’ha registrat un augment de les agressions sexuals a menors de 16 anys amb penetració sense violència o intimidació, xifra que ha augmentat un 14% en el darrer any. Entre els augments destacats també hi ha l’increment de les violències digitals (30%), la violència en l’àmbit familiar amb víctimes d’entre 0 i 5 anys (10%) i les agressions comeses per menors d’edat (22%), les temptatives d’homicidi (+16%) i la violència indirecta als fills (+9%). En canvi, els feminicidis s’han reduït passant dels 19 registrats el 2024 als 11 del 2025.
Els Mossos d’Esquadra van registrar el 2025 27.763 denúncies per violències masclistes en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar i en relació amb violències sexuals. El cos policial fa seguiment de 24.044 víctimes, de les quals, un 76% disposen d’una mesura judicial de protecció vigent. Entre les xifres comptabilitzades, destaca un creixement del 14% de les agressions sexuals a menors de 16 anys amb penetració sense violència o intimidació. Així mateix, en la tipologia de violència en l’àmbit familiar, s’han incrementat en un 10% les víctimes d’entre 0 i 5 anys; i han augmentat un 22% els autors que eren menors d’edat. També han crescut un 30% les violències digitals. Per contra, s’han reduït els feminicidis (19 el 2024, 11 el 2025).
Més de 4.000 dones víctimes en l’àmbit familiar
Les denúncies de violència masclista en l’àmbit familiar es van enfilar fins a prop de les 8.000, 7.758, concretament. Destaquen molt els 4.163 casos en els quals la víctima era una nena o una dona i l’agressor era un home del nucli de convivència o familiar. Entre les tipologies de delicte més habituals hi ha els maltractaments, que sumen el 50% dels casos, seguits del trencament de condemna (12%), amenaces (11%) o violència física o psicològica habitual (8%).
D’aquestes 4.606 víctimes s’estima que el 15% eren nenes o adolescents i la franja amb més afectació ha estat la dels 6 als 11 anys tot i que el cos dels Mossos d’Esquadra alerta que s’ha registrat un augment del 10% dels casos en la franja dels 0 als 5 anys.