Pregunta a una marca por qué no usan el catalán y le responden en chino

Nuevo desprecio al catalán en las redes sociales. El usuario de Twitter Xavier Dengra ha compartido unos pantallazos para lamentar el “tono grotesco y de impunidad” de una nueva marca de ropa de Granollers después de haber cuestionado que no usen el catalán en las redes sociales y en la página web. En una publicación en la cuenta de Instagram de la empresa, Dengra preguntó por qué, “como marca barcelonesa”, han decidido “omitir y despreciar el catalán” en sus comunicaciones y los avisó que no utilizar esta lengua los podía “penalizar y ganar recelo” y más, precisamente, cuando están empezando. Después de una primera respuesta -en catalán- con un tono burlesco, la compañía acaba utilizando el chino. El usuario ha confirmado que ha denunciado este hecho y “otras irregularidades bastante básicas sobre el Código de Consumo” por la Plataforma per la Llengua y a la Agencia Catalana del Consumo. Después de la polvareda que ha levantado esta situación y de la pila de críticas que han recibido en las redes, la marca Rebolf ha rectificado, ha borrado los comentarios y ha anunciado que, a partir de lunes, incluirá el catalán en su página web.

Doncs vaja, queixar-se i mobilitzar-se digitalment amb totes les eines a l'abast sembla que SÍ funciona.



Veurem què passa el dilluns. I dues coses:



1️⃣ La catalanofòbia no surt de franc.

1️⃣ La catalanofòbia no surt de franc.

2️⃣ La dignitat lingüística comença per un mateix; no en deixeu passar ni una.

Le agradecen las “sugerencias”, en chino

En su primer comentario, Xavier Dengra preguntaba si, como marca catalana, había «algún motivo» por el cual habían decidido «omitir y despreciar el catalán» en las redes y en la web. Rebolf le respondía que no hay ningún desprecio y que en un evento anterior habían usado el catalán. El usuario volvió a comentar lamentando el «tono jocoso y relativizador». A esto, la marca de ropa decidió responder con un agradecimiento a las sugerencias y que la observación sería revisada por el departamento de atención al cliente. No habría ningún problema con esta respuesta si no fuera porque la hicieron en chino.

Dengra compartió este suceso en su Twitter y se hizo viral rápidamente, haciendo que muchas personas cargaran contra la recientemente inaugurada Rebolf, que finalmente ha dado un paso atrás y ha anunciado cambios en su web. A partir de este lunes, también estará disponible en catalán.