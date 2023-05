Pregunta a una marca per què no fan servir el català i li responen en xinès

Nou menyspreu al català a les xarxes socials. L’usuari de Twitter Xavier Dengra ha compartit unes captures de pantalla per lamentar el “to grotesc i d’impunitat” d’una nova marca de roba de Granollers després d’haver qüestionat que no facin servir el català a les xarxes socials i a la pàgina web. En una publicació al compte d’Instagram de l’empresa, Dengra va preguntar per què, “com a marca barcelonina”, han decidit “ometre i menysprear el català” en les seves comunicacions i els va avisar que no utilitzar aquesta llengua els podia “penalitzar i guanyar recel” i més, precisament, quan estan començant. Després d’una primera resposta -en català- amb un to burlesc, la companyia acaba utilitzant el xinès. L’usuari ha confirmat que ha denunciat aquest fet i “altres irregularitats força bàsiques sobre el Codi de Consum” per la Plataforma de la Llengua i a l’Agència Catalana del Consum. Després de la polseguera que ha aixecat aquesta situació i de la pila de crítiques que han rebut a les xarxes, la marca Rebolf ha rectificat, ha esborrat els comentaris i ha anunciat que, a partir de dilluns, inclourà el català a la seva pàgina web.

Doncs vaja, queixar-se i mobilitzar-se digitalment amb totes les eines a l'abast sembla que SÍ funciona.



Veurem què passa el dilluns. I dues coses:



1️⃣ La catalanofòbia no surt de franc.

2️⃣ La dignitat lingüística comença per un mateix; no en deixeu passar ni una. https://t.co/OUhdA5x8DY pic.twitter.com/eN81yKaLuB — Xavier Dengra i Grau (@xavidegr) May 6, 2023

Li agraeixen els “suggeriments”, en xinès

En el seu primer comentari, Xavier Dengra preguntava si, com a marca catalana, hi havia “algun motiu” pel qual havien decidit “ometre i menysprear el català” a les xarxes i a la web. Rebolf li responia que no hi ha cap menyspreu i que en un esdeveniment anterior havien fet servir el català. L’usuari va tornar a comentar lamentant el “to jocós i relativitzador”. A això, la marca de roba va decidir respondre amb un agraïment als suggeriments i que l’observació seria revisada pel departament d’atenció al client. No hi hauria cap problema amb aquesta resposta si no fos perquè la van fer en xinès.

Dengra va compartir aquest succés al seu Twitter i es va fer viral ràpidament, fent que moltes persones carreguessin contra la recentment inaugurada Rebolf, que finalment ha fet un pas enrere i ha anunciat canvis a la seva web. A partir d’aquest dilluns, també estarà disponible en català.