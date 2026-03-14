En Cataluña hay 62 restaurantes con estrella Michelin, y sólo hay tres que actualmente todavía se resisten a tener la web en catalán. Es decir, el 97% de estos establecimientos disponen de una versión de su espacio web en la lengua del país, cuatro de los cuales se han añadido recientemente tras la insistencia de Plataforma per la Llengua. Estos son el Fishology, la Enoteca Paco Pérez y el Restaurante Hofmann, todos en Barcelona, y el Citrus del Tancat de Codorniu de Alcanar.

Ahora los últimos tres que se resisten al catalán son el Kamikaze y el Scapar, ambos en Barcelona, y el Deliranto, de Salou. Con este último, la ONG del catalán se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones en los últimos años, pero de momento no ha logrado que el negocio incluya el catalán en la web. También se han recibido quejas porque ni siquiera tienen la carta física en catalán, lo que ha terminado con una denuncia a la Agencia Catalana de Consumo. En este sentido, exponen que si bien la web debe contener la información relativa al aviso legal en catalán, la carta y los tiques físicos deben estar como mínimo en catalán y, por tanto, no disponer de ellos supone vulnerar la normativa catalana vigente.

Porcentaje de restaurantes con estrella Michelin que tienen web en catalán / Plataforma per la Llengua

Peores datos en el resto de los Países Catalanes

La entidad, además, destaca que el 63% de los restaurantes de los Países Catalanes que tienen la icónica distinción tienen la web en lengua catalana. Fuera de Cataluña aún hay mucho trabajo por hacer en cuanto a las páginas web de los restaurantes. En el País Valencià sólo la tienen 7 de 29 (24%): El Xato, Cal paradís, Ricard Camarera, Origen, Lienzo y Raúl Resino.

En las Islas Baleares sólo tienen web en catalán 2 de 13, el 15%. Concretamente son Dins Santi Taura y Fusion 19. En la Cataluña Norte hay cuatro y ninguno de ellos dispone de web en catalán. Finalmente, en el caso de Andorra, el Ibaya es el único restaurante que tiene estrella Michelin y dispone de web en catalán.