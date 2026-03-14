A Catalunya hi ha 62 restaurants amb estrella Michelin, i només n’hi ha tres que en l’actualitat encara es resisteixen a tenir la web en català. És a dir, el 97% d’aquests establiments disposen d’una versió del seu espai web en la llengua del país, quatre dels quals s’hi han afegit recentment després de la insistència de Plataforma per la Llengua. Aquests són el Fishology, l’Enoteca Paco Pérez i el Restaurant Hofmann, tots tres de Barcelona, i el Citrus del Tancat de Codorniu d’Alcanar.
Ara els últims tres que es resisteixen al català són el Kamikaze i l’Scapar, tots dos de Barcelona, i el del Deliranto, de Salou. Amb aquest últim, l’ONG del català s’hi ha posat en contacte en reiterades ocasions els darrers anys, però de moment no ha aconseguit que el negoci inclogui el català al web. I també s’han rebut queixes perquè ni tan sols tenen la carta física en català, cosa que ha acabat amb una denúncia a l’Agència Catalana de Consum. En aquest sentit, exposen que si bé el web ha de contenir la informació relativa a l’avís legal en català, la carta i els tiquets físics han de ser com a mínim en català i, per tant, disposar-se suposa vulnerar la normativa catalana vigent.
Pitjors dades a la resta dels Països Catalans
L’entitat, a més, remarca que el 63% dels restaurants dels Països Catalans que tenen la icònica distinció tenen el web en llengua catalana. Fora de Catalunya encara hi ha molta feina per fer pel que fa a les pàgines web dels restaurants. Al País Valencià només el tenen 7 de 29 (24%): El Xato, Cal paradís, Ricard Camarera, Origen, Lienzo i Raúl Resino.
A les Illes Balears només tenen web en català 2 de 13, el 15%. Concretament són Dins Santi Taura i Fusion 19. A la Catalunya Nord n’hi ha quatre i cap d’ells disposa de web en català. Finalment, en el cas d’Andorra, l’Ibaya és l’únic restaurant que té estrella Michelin i disposa de web en català.