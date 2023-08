El Gobierno Balear elimina el catalán como requisito a la sanidad e indigna médicos y oposición

El Gobierno Balear ha eliminado el catalán como uno de los requisitos fundamentales para trabajar en el sector sanitario de las islas, cosa que ha despertado la indignación del colectivo de médicos y la oposición. Desde Obra Cultural Balear (OCB), la entidad sin ánimo de lucro que promueve la lengua y la cultura propia de las islas, critican duramente esta decisión. Concretamente, argumentan que «el decano del Colegio de Médicos y múltiplos ves del mundo sanitario han dicho que la lengua no es ningún problema, que las dificultades vienen dadas por el elevado coste de la vida y para acceder a una vivienda asequible».

En este sentido, la entidad asegura que la presidenta de las islas, Marga Prohens, «falta a la verdad cuando dice que el catalán es un obstáculo para conseguir que los profesionales sanitarios vengan a ejercer en Baleares». Esta decisión del ejecutivo Balear también ha levantado muchas dudas sobre legalidad de la normativa. A través de un comunicado emitido este pasado lunes por la entidad, denuncian que la medida tomada por el Gobierno no se adhiere al artículo 14.3 del Estatuto de Autonomía, que reconoce el derecho de los ciudadanos a dirigirse a la administración en cualquier de las lenguas oficiales. Consideran que el hecho de no tener la capacitación lingüística «adecuada» convierte en «papel mojado» el hecho de poder ejercer con normalidad su trabajo.

En este mismo comunicado, OCB ha querido dejar claro que «el PP incumple su programa electoral» en un apartado en el cual «se fijaba como objetivo garantizar la atención al público en cualquier de las dos lenguas cooficiales por parte de la administración».

La nueva presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante la constitución del Parlamento / Europa Press

La reacción de la oposición

La oposición también ha cargado con fuerza contra la decisión del gobierno de Prohens. Desde Jóvenes de Mallorca por la Lengua acusan la jefa del ejecutivo «de atacar frontalmente todos los isleños»: «Ha atentado contra los derechos lingüísticos de la gente de nuestra tierra». Una línea de discurso muy similar a la que ha emprendido el presidente del Pi-Proposta por las Islas Baleares, Tolo Gil, el cual ha considerado que ha quedado «demostrado que la falta de médicos nada a ver con el idioma sino con la falta de recursos económicos que lleguen del Estado»: «Si para ir a las Canarias, Ceuta o Melilla los profesionales sanitarios obtienen un buen plus de insularidad y para venir en los Baleares no lo tienen, es normal que no quieran venir», insiste.