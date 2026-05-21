El final del año 2025 y el principio del 2026 estuvo marcado por temporales y fenómenos climatológicos extremos que pusieron en apuros a las playas del litoral catalán. En un acto celebrado en Viladecans este miércoles 20, Olga Morales, alcaldesa de Viladecans, Antonio Balmón, vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y Ramon Torra, gerente de la AMB, presentaron el inicio de la campaña de baño en las playas metropolitanas desde la playa de la Murtra de Viladecans, con una renovación exhaustiva de mobiliario a lo largo de 30 km de playas, equipadas según las necesidades y particularidades naturales. Las instalaciones cumplen todos los requisitos de servicio público: están adaptadas e inclusivas, fomentan el deporte y hábitos saludables y ofrecen una calidad ambiental de primer orden, ya que contribuyen a la preservación ecológica de los sistemas dunares. Además, está a punto de finalizar la tercera fase de la mejora funcional y paisajística en los accesos a las playas de la Pineda y de la Murtra, ejecutada por la AMB a través del Programa de actuaciones de mejora del paisaje natural y urbano (PSG). Las actuaciones, con una inversión de 178.138,86 €, consisten en la eliminación de vegetación invasora, la plantación de vegetación autóctona, la implementación de telegestión en la red de riego y la mejora de los firmes de la calzada y de los cierres.

La temporada de verano, que cada año se adelanta por las primaveras cada vez más cálidas, viene precedida de unos meses muy intensos debido a los diversos temporales marítimos y precipitaciones que se han sucedido y que han complicado las labores de gestión ordinaria de las playas: retirada de mobiliario expuesto al oleaje, monitoreo de los temporales y contabilización de daños, balizamiento de elementos dañados, retirada de residuos derivados del aumento de los ríos o apertura de colectores de aguas pluviales que evacúan al mar. Los temporales de este invierno han agravado aún más una situación estructural grave de regresión, con cifras de pérdida de arena que alcanzan los 180,000 m³ y una disminución del 34 % de superficie de playas en el litoral metropolitano norte.

A pesar de esta coyuntura, las playas metropolitanas alcanzan los 11 millones de visitantes en temporada alta y la calidad percibida por los usuarios es de casi un 8 sobre 10. Los elementos mejor valorados son la tranquilidad, el acceso a la playa, el paisaje, el entorno, la proximidad, la señalización y las pasarelas a la arena.

El acto ha sido presentado y conducido por Cristina Riba, periodista de 3catInfo, y ha contado con la presencia de Olga Morales, alcaldesa de Viladecans, Antonio Balmón, vicepresidente ejecutivo de la AMB y Ramon Torra, gerente de la AMB.

Antonio Balmón ha afirmado que “las playas metropolitanas suponen la principal opción de ocio para una parte importante de la población metropolitana: muchas familias pasan su verano aquí como única opción viable. Y donde no llega el sueldo directo para estas personas, debe llegar un sueldo social. Por eso la AMB tiene el deber de mantener este espacio en perfectas condiciones”. Ha añadido “sin embargo, sufrimos una grave regresión del litoral, y seguiremos reclamando e insistiendo al gobierno de la Generalitat y al gobierno del Estado en la necesidad de hacer un plan de estabilización a medio y largo plazo, con medidas estructurales que reviertan la situación de vulnerabilidad. Pero la AMB no solo pide; estamos dispuestos a dedicar hasta 20 millones de euros a trazar esta estrategia, siempre que el resto de administraciones se sumen y asuman su papel en la preservación ambiental, social y económica de este espacio”.

Ramon Torra ha destacado que “cada año la Administración metropolitana apuesta por la renovación y mejora constantes de mobiliario y equipamientos para ofrecer un servicio público de primera calidad en el espacio público por excelencia de la metrópolis, con más de 11 millones de visitantes anuales”. Y señala: “Hemos tenido un invierno complicado, con una sucesión de temporales, y especialmente levantes, que nos han complicado la gestión de las playas, pero ahora lo tenemos todo listo para disfrutar de la temporada alta con nuevos módulos, nuevos accesos adaptados y toda la oferta de instalaciones deportivas a disposición de los usuarios”.

Por su parte, Olga Morales ha manifestado que “Viladecans disfruta de 2.5 km de costa con cuatro playas vírgenes: El Remolar, Cal Francès, la Pineda y la Murtra. Las dos primeras son espacios protegidos por su rica biodiversidad. La Pineda y la Murtra son ideales para el disfrute veraniego y, por eso, están dotadas de servicios metropolitanos. Este año mejorará la seguridad y el transporte público: la Policía Local dispondrá de un módulo como punto de referencia para la ciudadanía, y se incrementará el servicio de autobús a la playa, que ampliará su horario para comenzar una hora antes, yendo desde las 9 de la mañana hasta las 20:30 horas. Además, continuará siendo gratuito los fines de semana y festivos”.

Las playas metropolitanas ya están listas para la temporada estival | AMB

Renovación y mejora permanentes del mobiliario y equipamientos

La gestión integral de las playas metropolitanas sigue la política de renovación y mejora constantes que permiten dar un salto cualitativo y cuantitativo temporada tras temporada.

Las novedades más importantes de este periodo de baño en las playas son las siguientes:

100 m más de accesos adaptados con pasarelas de anchura especial, como la pasarela de Viladecans

3 nuevos módulos con pérgola de primeros auxilios para apoyar a los servicios de salvamento y socorrismo

4 nuevos módulos auxiliares de salvamento

1 nuevo lavabo adaptado con pérgola

Prueba piloto con instalación de pasarela elevada y adaptada a personas con discapacidad para incrementar la protección de los espacios dunares manteniendo la accesibilidad

Instalación de señales ambientales informativas sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las playas en las cuatro torres de observación de aves y 25 elementos en las zonas dunares del delta del Llobregat

Renovación e instalación de 500 m de cierres para proteger especies en riesgo en las playas de los espacios naturales del delta del Llobregat

Instalación en pruebas de los primeros bancos adaptados

Renovación de 800 m de pasarelas de madera

Recuperación de 500 m de cierre con palo y cuerda de las zonas dunares

Renovación y ampliación de la dotación de bancos de los accesos (150 unidades)

Instalación nueva de 330 m de cierres de protección dunar en la playa del Fórum

Estudio comparativo de regresión de arena

El monitoreo de las playas metropolitanas es necesario para planificar su gestión y para encontrar la mejor manera de distribuir equipamientos, ubicar puntos accesibles y conservar las zonas dunares o protegidas.

Con el objetivo de monitorear mejor la pérdida de arena, la sección de Cartografía de la AMB realizó vuelos fotográficos con sensores LIDAR para conocer en detalle la topografía y la evolución de la arena. Se realizaron tres vuelos (2013, 2017 y 2022) de alta densidad de puntos, hasta 50 por metro cuadrado, con los que se ha podido estudiar la evolución desde el 2012 hasta el 2022. Esta metodología consiste en sobrevolar las playas metropolitanas con un avión equipado con un sensor LIDAR, con el cual se obtienen nubes de puntos 3D que permiten elaborar modelos digitales de gran precisión del terreno. La comparación de modelos de diferentes años ayuda a realizar el seguimiento del volumen de arena de cada una de las playas y de todo el conjunto.

Las conclusiones principales de este estudio comparativo de vuelos con sensores LIDAR son las siguientes: