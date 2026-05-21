El final de l’any 2025 i el principi del 2026 va quedar molt marcat per temporals i fenòmens climatològics extrems que van posar contra les cordes les platges del litoral català. En un acte celebrat a Viladecans aquest dimecres 20, Olga Morales, alcaldessa de Viladecans, Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i Ramon Torra, gerent de l’AMB, van presentar l’inici de la campanya de bany a les platges metropolitanes des de la platja de la Murtra de Viladecans, amb una renovació exhaustiva de mobiliari al llarg de 30 km de platges, equipades en funció de les necessitats i particularitats naturals. Les instal·lacions compleixen tots els requisits de servei públic: són adaptades i inclusives, fomenten l’esport i hàbits saludables i ofereixen una qualitat ambiental de primer ordre, ja que contribueixen a la preservació ecològica dels sistemes dunars. A més, està a punt d’acabar la tercera fase de la millora funcional i paisatgística als accessos a les platges de la Pineda i de la Murtra, executada per l’AMB a través del Programa d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG). Les actuacions, amb una inversió de 178.138,86 €, consisteixen en l’eliminació de vegetació invasora, la plantació de vegetació autòctona, la implementació de telegestió a la xarxa de reg i la millora dels ferms de la calçada i dels tancaments.
La temporada d’estiu, que any rere any s’avança per les primaveres cada vegada més càlides, ve precedida d’uns mesos molt intensos a causa dels diversos temporals marítims i precipitacions que s’han anat succeint i que han complicat les tasques de gestió ordinària de les platges: retirada de mobiliari exposat a l’onatge, monitoratge dels temporals i comptabilització de danys, abalisament d’elements danyats, retirada de residus derivats de la crescuda dels rius o obertura de col·lectors d’aigües pluvials que evacuen al mar. Els temporals d’aquest hivern han agreujat encara més una situació estructural greu de regressió, amb xifres de pèrdua de sorra que assoleixen els 180.000 m³ i una disminució del 34 % de superfície de platges al litoral metropolità nord.
Malgrat aquesta conjuntura, les platges metropolitanes assoleixen els 11 milions de visitants en temporada alta i la qualitat percebuda pels usuaris és de gairebé un 8 sobre 10. Els elements més ben puntuats són la tranquil·litat, l’accés a la platja, el paisatge, l’entorn, la proximitat, la senyalització i les passeres a la sorra.
L’acte ha estat presentat i conduït per Cristina Riba, periodista de 3catInfo,i ha comptat amb la presència d’Olga Morales, alcaldessa de Viladecans, Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB i Ramon Torra, gerent de l’AMB.
Antonio Balmón ha afirmat que “les platges metropolitanes suposen la principal opció d’oci per una part important de la població metropolitana: moltes famílies passen el seu estiu aquí com a única opció viable. I on no arriba el sou directe per aquestes persones, ha d’arribar-hi un sou social. És per això que l’AMB té el deure de mantenir aquest espai en perfectes condicions”. Ha afegit “tanmateix, patim una regressió greu del litoral, i seguirem reclamant i insistint el govern de la Generalitat i el govern de l’Estat en la necessitat de fer un pla d’estabilització a mitjà i llarg termini, amb mesures estructurals que reverteixin la situació de vulnerabilitat. Però l’AMB no només demana; estem disposats a dedicar fins a 20 milions d’euros a traçar aquesta estratègia, sempre que la resta d’administracions s’hi sumin i assumeixin el seu paper en la preservació ambiental, social i econòmica d’aquest espai”.
Ramon Torra ha destacat que “cada any l’Administració metropolitana aposta per la renovació i millora constants de mobiliari i equipaments per oferir un servei públic de primera qualitat en l’espai públic per excel·lència de la metròpolis, amb més d’11 milions de visitants anuals”. I assenyala: “Hem tingut un hivern complicat, amb una successió de temporals, i especialment llevantades, que ens han complicat la gestió de les platges, però ara ho tenim tot a punt per gaudir de la temporada alta amb nous mòduls, nous accessos adaptats i tota l’oferta d’instal·lacions esportives a disposició dels usuaris”.
Per la seva banda, Olga Morales ha manifestat que “Viladecans gaudeix de 2,5 km de costa amb quatre platges verges: El Remolar, Cal Francès, la Pineda i la Murtra. Les dues primeres són espais protegits per la seva rica biodiversitat. La Pineda i la Murtra són ideals pel gaudi estiuenc i, per això, estan dotades de serveis metropolitans. Enguany millorarà la seguretat i el transport públic: la Policia Local disposarà d’un mòdul com punt de referència per a la ciutadania, i s’incrementarà el servei d’autobús a la platja, que ampliarà el seu horari per a començar una hora abans, anant des de les 9 del matí fins a les 20.30 hores. A més, continuarà sent gratuït els caps de setmana i festius”.
Renovació i millora permanents del mobiliari i d’equipaments
La gestió integral de les platges metropolitanes segueix la política de renovació i millora constants que permeten fer un salt qualitatiu i quantitatiu temporada rere temporada.
Les novetats més importants d’aquest període de bany a les platges són les següents:
- 100 m més d’accessos adaptats amb passeres d’amplada especial, com la passera de Viladecans
- 3 nous mòduls amb pèrgola de primers auxilis per donar suport als serveis de salvament i socorrisme
- 4 nous mòduls auxiliars de salvament
- 1 nou lavabo adaptat amb pèrgola
- Prova pilot amb instal·lació de passera elevada i adaptada a persones amb discapacitat per incrementar la protecció dels espais dunars tot mantenint-hi l’accessibilitat
- Instal·lació de senyals ambientals informatius sobre la biodiversitat i els serveis ecosistèmics de les platges a les quatre torres d’observació d’aus i 25 elements a les zones dunars del delta del Llobregat
- Renovació i instal·lació de 500 m de tancaments per protegir espècies en risc a les platges dels espais naturals del delta del Llobregat
- Instal·lació en proves dels primers bancs adaptats
- Renovació de 800 m de passeres de fusta
- Recuperació de 500 m de tancament amb pal i corda de les zones dunars
- Renovació i ampliació de la dotació de bancs dels accessos (150 unitats)
- Instal·lació nova de 330 m de tancaments de protecció dunar a la platja del Fòrum
Estudi comparatiu de regressió de sorra
El monitoratge de les platges metropolitanes és necessari per planificar-ne la gestió i per trobar la millor manera de distribuir-hi equipaments, ubicar-hi punts accessibles i conservar-ne les zones dunars o protegides.
Amb l’objectiu de monitorar millor la pèrdua de sorra, la secció de Cartografia de l’AMB va fer vols fotogràfics amb sensors LIDAR per tal de conèixer amb detall la topografia i l’evolució de la sorra. Es van fer tres vols (2013, 2017 i 2022) d’alta densitat de punts, fins a 50 per metre quadrat, amb què s’ha pogut estudiar l’evolució des del 2012 fins al 2022. Aquesta metodologia consisteix a sobrevolar les platges metropolitanes amb un avió equipat amb un sensor LIDAR, amb el qual s’obtenen núvols de punts 3D que permeten elaborar models digitals de gran precisió del terreny. La comparació de models de diferents anys ajuda a fer el seguiment del volum de sorra de cadascuna de les platges i de tot el conjunt.
Les conclusions principals d’aquest estudi comparatiu de vols amb sensors LIDAR són les següents:
- Pèrdua de 180.000 m³ de sorra i d’un 34 % de superfície a la cel·la sedimentària del litoral metropolità nord, entre el port Fòrum i el port del Masnou.
- Acceleració de la pèrdua de sorra a les platges de Badalona, amb 38.000 m³ menys en quatre anys.
- Disminució d’un 29 % del volum i la superfície de sorra a les platges de Barcelona.
- Pèrdua anual de 160.000 m³ a les platges del delta del Llobregat, malgrat l’aportació acumulada d’1.000.000 m3 en 10 anys per part del Port de Barcelona en compliment de la declaració d’impacte ambiental.