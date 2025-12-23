La Fundació «la Caixa» invertirá 250 millones en acción social e investigación en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la Fundació “La Caixa”, Isidre Fainé, han firmado un acuerdo en materia de acción social, cultural e investigación y becas para este año. En virtud de este nuevo convenio, la Fundación ha aumentado hasta 250 millones de euros la inversión social que lleva a cabo en Cataluña en 2025, 25 millones más que el año anterior. De esta cifra, 99 millones de euros se destinarán a los programas sociales de la entidad dirigidos especialmente a los colectivos más vulnerables. El acuerdo establece como objetivos prioritarios la lucha contra la pobreza infantil, la promoción del envejecimiento activo y saludable o la atención a personas con enfermedades avanzadas y la mejora de las condiciones laborales y vitales de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

“Nuestra inversión para acción social ha aumentado este año un 10 % con el objetivo de potenciar los proyectos más transformadores, dedicados a fomentar la igualdad de oportunidades. Otra de las prioridades estratégicas es la creación del CaixaResearch Institute, cuyo edificio se inaugurará en 2026. Todos estos proyectos están centrados en contribuir al progreso de Cataluña y al bienestar de los catalanes a corto, medio y largo plazo”, ha explicado el presidente de la Fundació «la Caixa», Isidre Fainé. Por su parte, el presidente de la Generalitat ha asegurado que “este acuerdo responde a la prioridad del Gobierno de impulsar la igualdad de oportunidades, generar prosperidad y compartirla, para continuar construyendo una Cataluña más justa e igualitaria”. Según Illa, es una colaboración que también “fomenta la investigación en el ámbito de la salud para reforzar el ecosistema científico y seguir siendo un referente indiscutible en Europa”.

Proyectos prioritarios de la Fundació “la Caixa”

Entre los proyectos más destacados que impulsa la Fundació “la Caixa” destacan CaixaProinfància, centrado en combatir la pobreza infantil y que desde 2007 ha atendido a más de 123.000 menores en Cataluña; el programa Incorpora, que fomenta la contratación de los colectivos con más dificultades para encontrar empleo, que ha facilitado más de 129.000 puestos de trabajo desde 2006; el programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que trata de mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran al final de la vida, así como también a sus familiares y que ha atendido a más de 81.000 pacientes y más de 93.000 familiares desde 2008; el programa de Gent Gran, que fomenta la participación social de los miembros de este colectivo para reivindicar el valor de su experiencia y situarlos como protagonistas activos de la sociedad. En cuanto a las Convocatorias de Proyectos Sociales, en 2025 se ha dado apoyo a 349 iniciativas con una inversión de 10,6 millones de euros.

Incremento de la inversión en investigación en salud

En el ámbito de la investigación científica, la Fundación también apoya proyectos de biomedicina y salud como la Convocatoria de Investigación en Salud, que ha impulsado 12 proyectos en 2025, con una inversión global de 9,3 millones de euros en Cataluña, mientras que la Convocatoria de Innovación en Salud ha apoyado 16 proyectos con una inversión global de 1,9 millones de euros.

La inversión en investigación en salud también se ha reforzado este 2025 para abordar las obras del CaixaResearch Institute, el primer centro de investigación especializado en inmunología de España y uno de los primeros de Europa. El equipamiento se está construyendo frente al Museo de la Ciencia CosmoCaixa y estará ubicado en un edificio sostenible con espacios y equipamientos de primer nivel. El centro tendrá una clara vocación de colaboración con el ecosistema científico y pretende contribuir a la innovación y la competitividad en el sector de la salud, estratégico para la Unión Europea.

Asimismo, la Fundació ”la Caixa” mantiene colaboraciones estratégicas con centros de investigación y hospitales para generar nuevo conocimiento biomédico y trasladarlo a la sociedad, como el Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), el Institut d’Investigació sobre Immunopatologies (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) y el Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).

Más de 1,7 millones de visitantes a los centros culturales de Cataluña

En el terreno de la divulgación de la cultura y la ciencia, la entidad fomenta el desarrollo individual y colectivo a través de las exposiciones y las actividades que programa en la red de centros CaixaForum en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, así como en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa y en los Jardines de Cap Roig. Estos centros han recibido más de 1,7 millones de visitantes hasta octubre. La Fundació ”la Caixa” también ha establecido alianzas con numerosas instituciones del sector cultural, como las fundaciones del Conservatorio y del Gran Teatro del Liceu, el Palau de la Música Catalana, L’Auditori y la Associació Mediterranean Street Art – Projecte BesArt, entre otros.

Becas de grado y posgrado para ofrecer más oportunidades

Otro de los pilares de la actividad de la Fundación es la concesión de becas para que estudiantes e investigadores puedan ampliar su formación y desarrollar su carrera en las mejores universidades y centros de investigación del mundo. En 2025 se han concedido en total 102 becas de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado a estudiantes de Cataluña.