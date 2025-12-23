La Fundació “la Caixa” inverteix 250 milions en acció social i investigació a Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de la Fundació “La Caixa”, Isidre Fainé, han signat un acord en matèria d’acció social, cultural i d’investigació i beques per a aquest any. En virtut d’aquest nou conveni, la Fundació ha augmentat fins a 250 milions d’euros la inversió social que duu a terme a Catalunya el 2025, 25 milions més que l’any anterior. D’aquesta xifra, 99 milions d’euros es destinaran als programes socials de l’entitat dirigits especialment als col·lectius més vulnerables. L’acord fixa com a objectius prioritaris la lluita contra la pobresa infantil, la promoció de l’envelliment actiu i saludable o l’atenció a persones amb malalties avançades i la millora de les condicions laborals i vitals de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió.
“La nostra inversió per a acció social ha augmentat aquest any un 10 % amb l’objectiu de potenciar els projectes més transformadors, dedicats a fomentar la igualtat d’oportunitats. Una altra de les prioritats estratègiques és la creació del CaixaResearch Institute, l’edifici del qual s’inaugurarà el 2026. Tots aquests projectes estan centrats a contribuir al progrés de Catalunya i al benestar dels catalans a curt, mitjà i llarg termini», ha explicat el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé. Per la seva banda, el president de la Generalitat ha assegurat que “aquest acord respon a la prioritat del Govern d’impulsar la igualtat d’oportunitats, generar prosperitat i compartir-la, per continuar construint una Catalunya més justa i igualitària”. Segons Illa, és una col·laboració que també “fomenta la investigació en l’àmbit de la salut per reforçar l’ecosistema científic i continuar sent un referent indiscutible a Europa”.
Projectes prioritaris de la Fundació “la Caixa”
Entre els projectes més destacats que impulsa la Fundació “la Caixa” destaquen CaixaProinfància, centrat a combatre la pobresa infantil i que des del 2007 ha atès més de 123.000 menors a Catalunya; el programa Incorpora, que fomenta la contractació dels col·lectius amb més dificultats per trobar feina, que ha facilitat més de 129.000 llocs de treball des del 2006; el programa per a l’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, que tracta de millorar la qualitat de l’atenció a les persones que es troben al final de la vida, així com també als seus familiars i que ha atès més de 81.000 pacients i més de 93.000 familiars des del 2008; el programa de Gent Gran, que fomenta la participació social dels membres d’aquest col·lectiu per reivindicar el valor de la seva experiència i situar-los com a protagonistes actius de la societat. Pel que fa a les Convocatòries de Projectes Socials, el 2025 s’ha donat suport a 349 iniciatives amb una inversió de 10,6 milions d’euros.
Increment de la inversió en investigació en salut
En l’àmbit de la recerca científica, la Fundació també dona suport a projectes de biomedicina i salut com la Convocatòria d’Investigació en Salut, que ha impulsat 12 projectes el 2025, amb una inversió global de 9,3 milions d’euros a Catalunya, mentre que la Convocatòria d’Innovació en Salut ha donat suport a 16 projectes amb una inversió global d’1,9 milions d’euros.
La inversió en investigació en salut també s’ha reforçat aquest 2025 per abordar les obres del CaixaResearch Institute, el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d’Espanya i un dels primers d’Europa. L’equipament s’està construint davant del Museu de la Ciència CosmoCaixa i estarà ubicat en un edifici sostenible amb espais i equipaments de primer nivell. El centre tindrà una clara vocació de col·laboració amb l’ecosistema científic i pretén contribuir a la innovació i la competitivitat en el sector de la salut, estratègic per a la Unió Europea.
Així mateix, la Fundació ”la Caixa” manté col·laboracions estratègiques amb centres d’investigació i hospitals per generar nou coneixement biomèdic i traslladar-lo a la societat, com l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l’Institut d’Investigació sobre Immunopatologies (IrsiCaixa), el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) i l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD).
Més d’1,7 milions de visitants als centres culturals de Catalunya
En el terreny de la divulgació de la cultura i la ciència, l’entitat fomenta el desenvolupament individual i col·lectiu a través de les exposicions i les activitats que programa a la xarxa de centres CaixaForum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, com també al Museu de la Ciència CosmoCaixa i als Jardins de Cap Roig. Aquests centres han rebut més d’1,7 milions de visitants fins a l’octubre. La Fundació ”la Caixa” també ha establert aliances amb nombroses institucions del sector cultural, com les fundacions del Conservatori i del Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana, L’Auditori i l’Associació Mediterranean Street Art – Projecte BesArt, entre d’altres.
Beques de grau i postgrau per oferir més oportunitats
Un altre dels pilars de l’activitat de la Fundació és la concessió de beques perquè estudiants i investigadors puguin ampliar la seva formació i desenvolupar la seva carrera a les millors universitats i centres d’investigació del món. El 2025 s’han concedit en total 102 beques de grau, postgrau, doctorat i postdoctorat a estudiants de Catalunya.