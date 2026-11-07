Los docentes han decidido afectar el bolsillo de otros sectores para presionar al Gobierno y reabrir la negociación. El veto a las colonias, la cara más visible de la protesta, se suma al bloqueo de muchas otras actividades que condicionan el día a día de los centros y la economía de otros sectores. Hay escuelas que lo han detenido todo, incluso las visitas externas al centro, y otras que solo han cancelado algunas salidas. Todo esto genera un agujero económico en las casas de colonias, los teatros y los museos, y abre una batalla entre los claustros, familias y direcciones. Con las plantillas muy cambiadas respecto al curso pasado, fruto del flujo de docentes típico de la escuela pública, algunas direcciones quieren forzar nuevas votaciones en contra del criterio de los sindicatos, que también acusan a Inspección de estar detrás de esto.

Las asambleas de docentes, impulsoras de la medida, aseguran que se han encontrado “inspectores que dicen que no se pueden vetar las salidas y direcciones que están en contra e intentan impedirlo”. Miembros de la Asamblea de Badalona explican a El Món que, al menos en un caso, la directora ha intentado repetir la votación del curso pasado “a pesar de que solo ha cambiado un 15% de la plantilla”. También detallan un segundo caso en Santa Coloma, en el que los sindicatos tuvieron que mediar porque la dirección quería incluir las colonias en la programación anual a pesar de no tener personal dispuesto a ir. Desde el Maresme también apuntan que ocho de cada diez escuelas asociadas han recibido “presiones”.

“Estas directrices de inspección las recibieron todos los equipos directivos de los centros y, por tanto, la gran mayoría las aplicaron”, aseguran desde la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC). “No amenazan legalmente, pero crean confusión y fuerzan una nueva votación”, detalla la referente nacional del sindicato USTEC, Iolanda Segura. “La gente se siente insegura con todo el tema legal, piensa que le pueden abrir un expediente. Inspección no se atreve a ir tan lejos, son cosas que insinúan más bien las direcciones. La dirección es el brazo de la ley y hay quienes reciben presiones de inspección”, concluye Segura.

En un manual enviado a los docentes, la USTEC ha pedido a los docentes “dejar por escrito” todas las decisiones y apunta que, según el artículo 146 de la LEC y el Decreto de Autonomía, el claustro es el órgano competente para aprobar la programación anual. El texto también recuerda que el acto de ir de colonias es voluntario y carga contra la repetición de las votaciones. “Si la dirección de tu centro quiere forzar una nueva votación amparándose en ‘recomendaciones’ de Inspección, debéis tener claras las bases jurídicas y de funcionamiento para defender la posición de la plantilla”, dice la circular, que apunta que “Inspección no tiene superpoderes y no puede anular nada”.

Los docentes del Bages instalados en la C-16 con motivo de la huelga | Nia Escolà (ACN)

Desde la asociación de direcciones AXIA, Jordi Satorra matiza estas acusaciones, asegurando que “el acuerdo el curso pasado era volver a votar [el veto a las colonias] en septiembre”. “Solo que un profesor del centro quiera hacer la actividad se tiene que volver a hacer el trámite”, defiende. En todo caso, admite que el problema va más allá de las votaciones “porque no hay docentes dispuestos a ir de colonias”. Satorra desvincula Inspección de esta ecuación. “Personalmente, no me ha llegado ningún caso en que haya presionado”. Preguntado por este diario, el Departament d’Educació también lo niega, alegando que la función de los inspectores es “de asesoramiento”. “Actualmente, si surgen dudas sobre las competencias de los claustros, Consejos Escolares o de la capacidad de las AFA para hacer salidas y colonias, Inspección orienta y asesora a las direcciones en la aplicación de la normativa”, detallan desde el Gobierno.

La tercera pata de esta disputa, las familias, continúan apoyando a los docentes, si bien también han propuesto otras medidas con menos afectación para el alumnado. Desde las Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) señalan que el responsable de cambiar esta dinámica “continúa siendo el Gobierno”, pero apuntan que tocar las cuotas familiares puede tener incluso más incidencia. “Creemos que el no cobro de estas cuotas podría hacer mover a la consejería, porque eso significaría tener un problema”, decía Lidón Gasull en rueda de prensa. Ante una financiación “infravalorada”, argumentan las familias, tocar la economía de la escuela podría inquietar a la consejería. La aFFaC ya había denunciado que las cuotas se han encarecido un 10% en los últimos años.

Una pancarta pide menos ratios y más abrazos en las escuelas infantiles en una manifestación de Girona | Aleix Freixas (ACN)

Caída de público e ingresos en teatros y museos

Los docentes críticos continúan molestos con los dos acuerdos que Educación firmó con parte de los sindicatos el curso pasado, si bien ven con cierto escepticismo la continuidad de la protesta mediante nuevas huelgas. Después de 25 huelgas el curso pasado, la mitad de la plantilla (50,2%) ha mostrado dudas sobre si es oportuno hacer nuevas paradas. En todo caso, el apoyo a la propuesta de hacer una gran manifestación sí que es amplio (participaría el 80%) y la idea de protestar con otras acciones también continúa viva. De ahí que el veto a las colonias y salidas continúe sobre la mesa de 1.368 escuelas.

Las reservas en las casas de colonias han caído entre un 54% y más de un 70%, lo que deja muchas instalaciones, albergues y empresas de ocio educativo en una situación crítica. Es la misma situación en la que se encuentran museos y teatros. De acuerdo con los datos de La Cultivadora que agrupa los seis principales teatros nacionales (Liceu, Auditori, Palau de la Música, Teatre Lliure y Teatre Nacional de Catalunya), las reservas para conciertos, espectáculos y funciones para el curso 2026-2027 se han reducido un 50% de media. Desde el Servicio Educativo del TNC apuntan a El Món que la afectación “es importante” desde el inicio de la temporada y que se ha tenido que “cambiar algunas funciones programadas en horario escolar”.

Una imagen de la fachada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) | Jordi Borràs (ACN)

Por otro lado, la Filmoteca ha registrado una caída del 65,7% de las reservas escolares. El curso pasado, un total de 2.103 alumnos venían de escuelas públicas (el 76% del total) y unos 664 alumnos de centros concertados y privados (24% del total), un margen que se ha reducido este año: 448 alumnos son de educación pública (61,3% del total) y 282 de centros concertados y privados (38,7%). “Nosotros también formamos parte del sistema y lo que nos toca es ver cómo podemos ayudar para que la reivindicación de los docentes llegue a buen puerto”, apunta la pedagogía y miembro del programa educativo de la Filmoteca, Júlia Betrian. “Respetamos la protesta y cuando la cosa mejore, aquí nos volverán a encontrar”, remata.

La afectación también se nota en los recintos privados, más molestos con la medida. Este curso, sobreviven por la demanda de la escuela concertada. En este sentido, las reservas en el Sant Andreu Teatre, especializado en danza y programación infantil, han caído 47% y el recinto prevé 54.000 euros de recaudación menos. “Nosotros formamos parte del sistema educativo y apoyamos las demandas de los docentes, pero no creemos que estas medidas de presión sean las adecuadas”, opina la directora del teatro, Joana Bosh. “Lo más doloroso es que estamos privando a los niños más desfavorecidos de acceder a la cultura, mientras que los de la concertada sí que vienen”, concluye. Son la otra cara de un conflicto que continúa vivo en la escuela catalana a la espera de ver qué dirección toman tanto los docentes como el ejecutivo catalán.