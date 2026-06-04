El Grupo Bon Preu ha celebrado la ‘II Arrossada Solidària’ en el espacio El Xampany de Cervelló, una jornada que ha reunido a casi 1.000 personas entre clientes y colaboradores con un objetivo común: recaudar fondos para financiar becas comedor para niños en situación de vulnerabilidad en Cataluña. El evento, con un formato festivo y familiar, ha incluido actividades infantiles, un programa especial en directo de El matí i la mare que el va parir de radio Flaixbac y ha culminado con la actuación solidaria del grupo catalán Doctor Prats, que ha puesto el punto final a la jornada.

La actuación de Doctor Prats en la ‘II Arrossada Solidària’ del Grupo Bon Preu / Cedida

Recaudación global de más de 382.000 euros para financiar becas comedor

La ‘II Arrossada Solidària’ ha permitido recaudar 16.432 euros a través de la venta de entradas. Este importe se suma al resto de iniciativas impulsadas por el Grupo en el marco del proyecto Una Generación con empuje, que ya acumula 382.666 euros recaudados. Durante el curso escolar 2025, el dinero recaudado ha permitido financiar más de 99.350 comidas escolares, beneficiando directamente a más de 601 niños de 81 escuelas públicas y concertadas de toda Cataluña.

Tal como han explicado Belén Marín, Codirectora de Programas de Educo y Jordi Àlvarez, Responsable de Prospección y Desarrollo de Proyectos de Fundesplai, iniciativas como la de Grupo Bon Preu contribuyen a sumar nuevos ingresos y dar a conocer la situación actual. Y es que la realidad es que solo el 20,6% del alumnado tiene acceso a una beca comedor. El precio del servicio de comedor escolar —que se ha fijado este año en 7,54 euros, un 4% más que el año anterior, y es el más elevado del Estado— puede llegar a suponer hasta el 19% de los ingresos de las familias más vulnerables, lo que deja a muchos niños fuera de la cobertura pública. Además, en Cataluña uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y hay más de 84.000 niños y niñas que no pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días.

“Estamos muy satisfechos con la respuesta de nuestra comunidad. El éxito de esta segunda edición y el compromiso de todos los participantes nos anima a continuar impulsando un proyecto que tiene un impacto directo en el bienestar de los niños”, ha destacado el director de marketing y comunicación del Grupo Bon Preu, Manel Prat.

Un total de 68 empresas colaboradoras

La ‘II Arrossada Solidària’ de BonpreuEsclat ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Cervelló y de 68 empresas colaboradoras, que han contribuido a hacer realidad el evento, evidenciando la fuerza del tejido empresarial alrededor de este proyecto solidario. Las empresas participantes son Ab Seguretat, Aedea, Anguera Maquinaria, Arròs Montsià, Asts, Bizerba, Cafes Novell, Coca-Cola European Partners Iberia, Cold Generation, Colomer i Rifà, Construccions Narcís Matas, Cal Blay, Crostres, Cuick, Damm, Danone, Darq, Deister, Dibosch, Dorseran, Elecvic, Emelec, Events, Emtek, Epta, Espinaler, EY, FIP, Fraikin, Fredist, Fredvic, Frit Ravich, Frivalls, Ga-p, Gircon, Grup Iman, Grup Protecta, Haller Print, Hercal, Hym Group, Jòdul, JSV, Jungheinrich, Kubicat, Marlex, Mcamps, Mecakim, Mplus Serveis, Mur Arquitectura, NCR, Nebraska, Neteges Neresnan, Nordlogway, Ocado, Open print, Reproduccions Sabaté, Roansa, Semic, Senfri, Sipay, STC Nedap, Sud Renovables, Sumuve, Tècnics en seguretat i foc, Thermiafred, Toyota Automated Logistics, Vilà i Vila i Voltes.

Un modelo de financiación basado en pequeños gestos con un gran impacto

El proyecto Una generación con empuje se fundamenta en un modelo de financiación diversificado, que combina recursos propios del Grupo con iniciativas accesibles que implican clientes, comunidad y proveedores, como el redondeo solidario o los packs anti desperdicio que se venden a través de la plataforma Too Good To Go y cuyos beneficios se destinan íntegramente a esta iniciativa.

Para seguir sumando recursos, el Grupo Bon Preu ha anunciado una novedad destacada: la ampliación de los packs anti desperdicio, con la incorporación de productos de la sección Bon Profit, que incluye platos preparados y rosticería. Esta medida permitirá reducir aún más el desperdicio alimentario y aumentar los fondos destinados a becas comedor.