El Mago Pop triunfa como el ilusionista catalán más exitoso e internacional, una máquina de sorprender y también de hacer dinero. Hace muchos años que triunfa con espectáculos que cuelgan el cartel de sold out semana tras semana, pero es que todo este éxito también se ve reflejado en la red de empresas que lidera. Todavía no ha cumplido los 40 años, pero ya puede presumir de estar al frente de un grupo de sociedades e inversiones que son muy fructíferas.

Desde el medio digital Vanitatis han podido saber que el mago ha creado un holding empresarial que actuará como sociedad matriz de la mayoría de sus negocios. Lo habría creado con un capital inicial de 30.000 € y tiene como objetivo simplificar la administración de un conglomerado muy potente. No es él el administrador único, sino que ha colocado a su madre.

Como sucede en estos casos, explican que esta sociedad matriz ha absorbido parte del patrimonio de las sociedades que ha integrado. Las más relevantes son dos empresas dedicadas a la gestión de espacios escénicos, pero bajo este paraguas también entran las que tiene dedicadas al alquiler de locales comerciales o a la compraventa de inmuebles. El Mago Pop tiene una productora de espectáculos que le da muchos beneficios, pero también un grupo empresarial que han calculado que superaría los 25 millones de euros en activos.

El Mago Pop ha creado una trama empresarial muy fructífera | TVE

Los negocios de El Mago Pop fuera del ilusionismo

Esta cifra demuestra cómo le funcionan los negocios, sobre todo la sociedad que explota su actividad artística: “En 2024, facturó 15,8 millones de euros”, aseguran. Y eso solo una de las muchas empresas que tiene… Queda claro que ha sabido moverse en los escenarios y también como empresario, una faceta que le ha llevado a probar suerte también en ámbitos que no controla tanto como puede ser el fútbol.

Y es que se sabe que también es el máximo accionista del Club Esportiu Cieza o que se ha dedicado a comprar teatros de todo el mundo como es el caso del Teatre Victòria de Barcelona o el Banson Magic Theater de Missouri.

Entre esto y las compras de casas o propiedades diversas, queda claro que ha sabido aprovechar el dinero que ha ganado como mago para ampliar un patrimonio que todavía no ha tocado techo.