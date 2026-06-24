El Mago Pop triomfa com l’il·lusionista català més exitós i internacional, una màquina de sorprendre i també de fer diners. Fa molts anys que triomfa amb uns espectacles que pengen el cartell de sold out setmana rere setmana, però és que tot aquest èxit també es veu reflectit en la xarxa d’empreses que lidera. Encara no ha fet els 40 anys, però ja pot presumir d’estar al capdavant d’un grup de societats i inversions que són molt fructíferes.
Des del mitjà digital Vanitatis han pogut saber que el mag ha creat un holding empresarial que actuarà com a societat matriu de la majoria dels seus negocis. L’hauria creat amb un capital inicial de 30.000 € i té com a objectiu simplificar l’administració d’un conglomerat molt potent. No n’és ell l’administrador únic, però, sinó que hi ha col·locat la seva mare.
Com passa en aquests casos, expliquen que aquesta societat matriu ha absorbit part del patrimoni de les societats que ha integrat. Les més rellevants són dues empreses dedicades a la gestió d’espais escènics, però sota aquest paraigua també entren les que té dedicades al lloguer de locals comercials o a la compravenda d’immobles. El Mago Pop té una productora d’espectacles que li dona molts beneficis, però també un grup empresarial que han calculat que superaria els 25 milions d’euros en actius.
Els negocis d’El Mago Pop fora de l’il·lusionisme
Aquesta xifra demostra com li funcionen els negocis, sobretot la societat que explota la seva activitat artística: “El 2024, va facturar 15,8 milions d’euros”, asseguren. I això només una de les moltes empreses que té… Queda clar que ha sabut moure’s en els escenaris i també com a empresari, una faceta que l’ha portat a provar sort també en àmbits que no controla tant com pot ser el futbol.
I és que se sap que també és el màxim accionista del Club Esportiu Cieza o que s’ha dedicat a comprar teatres d’arreu del món com és el cas del Teatre Victòria de Barcelona o el Banson Magic Theater de Missouri.
Entre això i les compres de cases o propietats diverses, queda clar que ha sabut aprofitar els diners que ha guanyat com a mag per ampliar un patrimoni que encara no ha tocat sostre.