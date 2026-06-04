El Grup Bon Preu ha celebrat la II Arrossada Solidària a l’espai El Xampany de Cervelló, una jornada que ha reunit prop de 1.000 persones entre clients i col·laboradors amb un objectiu comú: recaptar fons per finançar beques menjador per a infants en situació de vulnerabilitat a Catalunya. L’esdeveniment, amb un format festiu i familiar, ha inclòs activitats infantils, un programa especial en directe d’El matí i la mare que el va parir de ràdio Flaixbac i ha culminat amb l’actuació solidària del grup català Doctor Prats, que ha posat el punt final a la jornada.
Recaptació global de més de 382.000 euros per finançar beques menjador
La II Arrossada Solidària ha permès recaptar 16.432 euros a través de la venda d’entrades. Aquest import s’afegeix a la resta d’iniciatives impulsades pel Grup en el marc del projecte Una Generació amb empenta, que ja acumula 382.666 euros recaptats. Durant el curs escolar 2025, els diners recaptats han permès finançar més 99.350 àpats escolars, beneficiant directament més de 601 infants de 81 escoles públiques i concertes d’arreu de Catalunya.
Tal com han explicat Belén Marín, Codirectora de Programes d’Educo i Jordi Àlvarez, Responsable de Prospecció i Desenvolupament de Projectes de Fundesplai, iniciatives com la de Grup Bon Preu contribueixen a sumar nous ingressos i donar a conèixer la situació actual. I és que la realitat és que només el 20,6% de l’alumnat té accés a una beca menjador. El preu del servei de menjador escolar —que s’ha fixat aquest any en 7,54 euros, un 4% més que l’any anterior, i és el més elevat de l’Estat— pot arribar a suposar fins al 19% dels ingressos de les famílies més vulnerables, fet que deixa molts infants fora de la cobertura pública. A més, a Catalunya un de cada tres infants es troba en risc de pobresa o exclusió social i hi ha més de 84.000 nens i nenes que no poden menjar carn, pollastre o peix cada dos dies.
“Estem molt satisfets de la resposta de la nostra comunitat. L’èxit d’aquesta segona edició i el compromís de tots els participants ens encoratja a continuar impulsant un projecte que té un impacte directe en el benestar dels infants”, ha destacat el director de màrqueting i comunicació del Grup Bon Preu, Manel Prat.
Un total de 68 empreses col·laboradores
La II Arrossada solidària de de BonpreuEsclat ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Cervelló i de 68 empreses col·laboradores, que han contribuït a fer realitat l’esdeveniment, evidenciant la força del teixit empresarial al voltant d’aquest projecte solidari. Les empreses participants són Ab Seguretat, Aedea, Anguera Maquinaria, Arròs Montsià, Asts, Bizerba, Cafes Novell, Coca-Cola European Partners Iberia, Cold Generation, Colomer i Rifà, Construccions Narcís Matas, Cal Blay, Crostres, Cuick, Damm, Danone, Darq, Deister, Dibosch, Dorseran, Elecvic, Emelec, Events, Emtek, Epta, Espinaler, EY, FIP, Fraikin, Fredist, Fredvic, Frit Ravich, Frivalls, Ga-p, Gircon, Grup Iman, Grup Protecta, Haller Print, Hercal, Hym Group, Jòdul, JSV, Jungheinrich, Kubicat, Marlex, Mcamps, Mecakim, Mplus Serveis, Mur Arquitectura, NCR, Nebraska, Neteges Neresnan, Nordlogway, Ocado, Open print, Reproduccions Sabaté, Roansa, Semic, Senfri, Sipay, STC Nedap, Sud Renovables, Sumuve, Tècnics en seguretat i foc, Thermiafred, Toyota Automated Logistics, Vilà i Vila i Voltes.
Un model de finançament basat en petits gestos amb un gran impacte
El projecte Una generació amb empenta es fonamenta en un model de finançament diversificat, que combina recursos propis del Grup amb iniciatives accessibles que impliquen clients, comunitat i proveïdors, com l’arrodoniment solidari o els packs antimalbaratament que es venen a través de la plataforma Too Good To Go i els beneficis dels quals es destinen íntegrament a aquesta iniciativa.
Per seguir sumant recursos, el Grup Bon Preu ha anunciat una novetat destacada: l’ampliació dels packs antimalbaratament, amb la incorporació de productes de la secció Bon Profit, que inclou plats preparats i rostisseria. Aquesta mesura permetrà reduir encara més el malbaratament alimentari i augmentar els fons destinats a beques menjador.