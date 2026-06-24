Vicente Calduch, farmacèutic: «Posar-se Nivea blava en una cremada solar és un error; serveix com a hidratant, però no repara»

Arribes a casa després d’una tarda de sol intens. Notes la pell calenta, tirant i amb aquest color rogenc que ja t’anticipa una nit complicada. Vas directa al bany i agafes la mítica llauna blava de Nivea. (Sí, nosaltres també hem pensat sempre que era el remei universal per a tot).
Però ves amb molt de compte. El farmacèutic Vicente Calduch ha llançat un avís que posa en dubte un dels rituals d’estiu més estesos al nostre país. El que tu creus que és un bàlsam reparador podria estar actuant, en realitat, com un enemic invisible sobre la teva dermis danyada.
L’efecte “hivernacle” a la teva epidermis
La clau d’aquesta confusió resideix en la textura i composició de la crema. La Nivea de llauna blava és una emulsió d’aigua en oli dissenyada per hidratar en profunditat una pell sana. Tanmateix, quan parlem d’una cremada solar, l’escenari canvia per complet.
En aplicar una crema tan densa sobre una zona que ha patit una agressió solar, el que fas és crear una pel·lícula oclusiva. Bàsicament, estàs segellant la calor dins de la teva pròpia pell. En lloc de deixar que el teixit es refredi i transpiri, estàs atrapant la calor als porus, empitjorant la sensació de cremor i retardant la recuperació natural.
Calduch és molt clar en aquest aspecte: la Nivea de llauna blava és una excel·lent hidratant per al dia a dia, però sota cap circumstància s’ha de considerar un producte reparador per a cremades solars severes.
Per què ens enganya aquesta crema?
El problema no és que la crema sigui “dolenta”, sinó que el màrqueting i la tradició ens han portat a creure que, com que és espessa i untuosa, és capaç de curar qualsevol cosa. És una hidratant potent, sí, però li falta la capacitat desinflamatòria i refrescant que una cremada necessita urgentment.
En el moment de la cremada, la teva pell està patint un procés inflamatori similar a una cremada tèrmica. El que requereix no és un excés de lípids que taponin la sortida de calor, sinó productes específics com l’àloe vera pur o locions amb calamina que sí que permetin la transpiració i ajudin a calmar el foc intern.
La diferència vital que salva la teva pell
Segons explica l’expert, hem de distingir entre hidratació i reparació. La crema de llauna blava és perfecta per recuperar els nivells d’aigua després de la dutxa habitual, però després d’una exposició solar intensa, la teva pell és un camp de batalla.
Utilitzar oclusius densos sobre una cremada recent augmenta el risc que apareguin pústules o infeccions menors a causa de l’acumulació de suor i bacteris atrapats sota la capa de crema. És una recepta perfecta per complicar alguna cosa que s’hauria pogut curar en un parell de dies amb el tractament adequat.
Què hauries de fer realment aquesta nit?
Si notes que t’has passat amb el sol, el primer pas és baixar la temperatura de la zona amb aigua fresca (no glaçada) i deixar que la pell respiri. Oblida la llauna blava fins que la inflamació hagi baixat totalment i la pell hagi tornat a la seva temperatura natural.
Busca productes específics anomenats after-sun que continguin ingredients com la niacinamida, el pantenol o el bisabolol. Aquests components sí que estan formulats per accelerar la regeneració cel·lular sense bloquejar la sortida de la calor acumulada durant hores sota el sol.
La pròxima vegada que obris el necesser de la platja, recorda que no totes les cremes serveixen per a tot. Cuidar la teva pell és també saber quan deixar-la descansar de productes que, encara que ens acompanyen des de la infància, no sempre són la solució definitiva. Quantes vegades hauràs comès aquest error sense saber-ho?