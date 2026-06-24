Vicente Calduch, farmacéutico: «Ponerse Nivea azul en una quemadura solar es un error; sirve como hidratante, pero no repara»

Llegas a casa después de una tarde de sol intenso. Notas la piel caliente, tirante y con ese color rojizo que ya te anticipa una noche complicada. Vas directa al baño y agarras la mítica lata azul de Nivea. (Sí, nosotros también hemos pensado siempre que era el remedio universal para todo).

Pero ten mucho cuidado. El farmacéutico Vicente Calduch ha lanzado un aviso que pone en duda uno de los rituales de verano más extendidos en nuestro país. Lo que tú crees que es un bálsamo reparador podría estar actuando, en realidad, como un enemigo invisible sobre tu dermis dañada.

El efecto «invernadero» en tu epidermis

La clave de esta confusión reside en la textura y composición de la crema. La Nivea de lata azul es una emulsión de agua en aceite diseñada para hidratar en profundidad una piel sana. Sin embargo, cuando hablamos de una quemadura solar, el escenario cambia por completo.

Al aplicar una crema tan densa sobre una zona que ha sufrido una agresión solar, lo que haces es crear una película oclusiva. Básicamente, estás sellando el calor dentro de tu propia piel. En lugar de dejar que el tejido se enfríe y transpire, estás atrapando el calor en los poros, empeorando la sensación de ardor y retrasando la recuperación natural.

Calduch es muy claro en este aspecto: la Nivea de lata azul es una excelente hidratante para el día a día, pero bajo ninguna circunstancia debe considerarse un producto reparador para quemaduras solares severas.

¿Por qué nos engaña esta crema?

El problema no es que la crema sea «mala», sino que el marketing y la tradición nos han llevado a creer que, como es espesa y untuosa, es capaz de curar cualquier cosa. Es una hidratante potente, sí, pero le falta la capacidad desinflamatoria y refrescante que una quemadura necesita urgentemente.

En el momento de la quemadura, tu piel está sufriendo un proceso inflamatorio similar a una quemadura térmica. Lo que requiere no es un exceso de lípidos que tapen la salida de calor, sino productos específicos como el aloe vera puro o lociones con calamina que sí permitan la transpiración y ayuden a calmar el fuego interno.

La diferencia vital que salva tu piel

Según explica el experto, debemos distinguir entre hidratación y reparación. La crema de lata azul es perfecta para recuperar los niveles de agua después de la ducha habitual, pero tras una exposición solar intensa, tu piel es un campo de batalla.

Utilizar oclusivos densos sobre una quemadura reciente aumenta el riesgo de que aparezcan pústulas o infecciones menores debido a la acumulación de sudor y bacterias atrapadas bajo la capa de crema. Es una receta perfecta para complicar algo que se podría haber curado en un par de días con el tratamiento adecuado.

¿Qué deberías hacer realmente esta noche?

Si notas que te has pasado con el sol, el primer paso es bajar la temperatura de la zona con agua fresca (no helada) y dejar que la piel respire. Olvida la lata azul hasta que la inflamación haya bajado totalmente y la piel haya vuelto a su temperatura natural.

Busca productos específicos llamados after-sun que contengan ingredientes como la niacinamida, el pantenol o el bisabolol. Estos componentes sí están formulados para acelerar la regeneración celular sin bloquear la salida del calor acumulado durante horas bajo el sol.

La próxima vez que abras el neceser de la playa, recuerda que no todas las cremas sirven para todo. Cuidar tu piel es también saber cuándo dejarla descansar de productos que, aunque nos acompañan desde la infancia, no siempre son la solución definitiva. ¿Cuántas veces habrás cometido este error sin saberlo?