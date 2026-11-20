Los sindicatos educativos marcan este sábado como el inicio de una nueva ola de protestas que buscan forzar al Departamento de Educación a reabrir la negociación. El sindicato mayoritario USTEC, la CGT y Intersindical han convocado una manifestación unitaria en Barcelona que comenzará en la plaza de Urquinaona y se desplazará hasta Sant Jaume. A diferencia de las últimas convocatorias, en esta ocasión también se han sumado las asociaciones de familias, los sindicatos de estudiantes y entidades de maestros como Rosa Sensat. “Compartimos las dificultades que se viven en los centros y la voluntad de transformarlas”, señala el comunicado conjunto, que reclama “compromisos concretos para hacerlos efectivos”.

Los sindicatos han apostado por una gran marcha en el centro de Barcelona en lugar de un nuevo ciclo extenso de huelgas; a diferencia del último trimestre del curso pasado, el nuevo ciclo de protestas solo incluye un paro el próximo jueves. La consulta sindical del mes pasado pone de manifiesto un cierto agotamiento de los docentes, que en esta ocasión apuestan por acciones como el boicot a las colonias en lugar de nuevos paros laborales. En todo caso, las organizaciones canalizan este cansancio al bolsillo personal de cada docente –el curso pasado hubo una quincena de huelgas– más que a una satisfacción por la situación actual en las aulas. Si bien la mitad se mostró en contra de una nueva huelga, el 80% remarcó que sí participaría en una manifestación.

La plaza Sant Jaume volverá a ser el escenario final de la manifestación | Joan Mateu Parra (ACN)

Esta paradoja también se notó en las aulas el primer día de curso, que comenzó con una huelga impulsada por la Asamblea Educativa de Cataluña (AEC). Los sindicatos situaron la participación en un 30%, lejos del 70 o 90% que habían publicado el curso anterior. Educación rebajó la cifra al 9%, cuando en anteriores paros había admitido cifras cercanas o incluso superiores al 40%. En conversación con este diario, las asociaciones de directores AXIA –que no participan de las protestas– vincularon la baja participación a la “particularidad” del primer día –“los docentes son vocacionales y quieren estar allí”– y al cansancio de las huelgas anteriores.

Participación de familias y alumnos

Los sindicatos confían en que la manifestación del sábado se sitúe al nivel de las grandes movilizaciones del curso pasado –la de marzo reunió a 35.000 personas, según la Guardia Urbana– con un mensaje que sobrepasa la batalla laboral de los docentes. Diez organizaciones diferentes, solo cuatro de las cuales son sindicatos, han respaldado la protesta. “Las familias somos agentes educativos con voz propia y coincidimos con los docentes en la necesidad de afrontar los problemas estructurales del sistema”, explica a El Món el presidente de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC), Jordi de Carreras.

Las familias, que describen algunas medidas tomadas por las asambleas de docentes (preferirían que los docentes dejaran de cobrar las cuotas familiares en vez de vetar las colonias), entienden que la manifestación “sobrepasa el conflicto laboral” y recuerdan que las ratios, la infrafinanciación o la falta de inclusión en las aulas son “retos compartidos” por toda la comunidad educativa. En este sentido, De Carreras también cuestiona que el ejecutivo haya querido tapar la crisis con un debate de país en el marco del Consejo de la Educación de Cataluña “que no es real”. “Estamos de acuerdo si se permite un debate de forma participativa, pero lo que nos hemos encontrado es que el departamento ha escogido sobre qué puntos se debe debatir y sobre cuáles no”, lamenta el familiar. Como ejemplo, el presidente de la aFFaC sitúa la aparición de la corresponsabilidad familiar en la educación, una idea que ha entrado “sorprendentemente” como uno de los puntos a debatir “a pesar de que no surgió en las conversaciones previas del CEE”.

La concentración también contará con los dos máximos sindicatos estudiantiles del país, que siempre se han situado al lado de los docentes. “Sus reivindicaciones son las nuestras”, insiste horas antes de la manifestación Pau Catasús. “Padecemos los mismos problemas, pero al otro lado: ratios desbordantes, falta de personal y aulas que se caen a pedazos”, defiende. En este caso, los alumnos ponen el acento en la climatización de las aulas y los barracones. “No queremos congelarnos en invierno y freírnos en verano”, dice claramente Catasús, que también pide cambios curriculares, en este caso, “para introducir una asignatura de educación sexual y afectiva”.

El Sindicato de Estudiantes hizo campaña a favor del ‘no’ durante la consulta que los sindicatos pasaron a los docentes tras el preacuerdo de mayo y defienden que la comunidad educativa “debe ir a una huelga indefinida como la del País Valenciano”. Un aspecto, este último, que no genera consenso entre los sindicatos. Por otro lado, los estudiantes lamentan que se haya querido “enfrentar” a docentes y alumnos con el polémico veto de las colonias y restan importancia a algunas protestas que se han dado en algunos centros. “Nosotros reivindicamos que el enemigo no son los profesores, si no tenemos colonias es por culpa de la consejera y de estas políticas que no apuestan por la educación pública”, comenta Catasús.

Varios estudiantes en una protesta convocada por el Sindicato de Estudiantes / Europa Press

También firman el manifiesto la Asamblea Educativa, impulsora de la última huelga, los sindicatos minoritarios como la COS y la CNT, y la asociación de maestros Rosa Sensat. “El derecho a la educación también incluye el acceso a la lectura, la cultura, la naturaleza y los espacios de relación más allá de la escuela”, defienden las entidades, que buscan fuerza antes de la que será la tercera huelga del curso.

Previa de la tercera huelga del curso

La manifestación precede la tercera huelga del curso, que llega con polémica por los servicios mínimos decretados por la Generalitat. Los sindicatos han pedido que no los haya y avisan que impugnarán cualquier designación que sea superior a la de la huelga general. El pasado 11-N, el ejecutivo decretó solo un docente por cada seis unidades en la primaria y estableció la presencia de la dirección como el único requisito en la secundaria. Para la huelga de inicio de curso, el Gobierno pidió un docente por cada tres aulas tanto en primaria como en secundaria.