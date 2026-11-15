La selectividad del pasado mes de junio terminó con matemáticas como la principal nota negativa. La suspenso generalizado (4,18 sobre 10) supone la media más baja de la década en las PAU y se suma a otras pruebas con resultados bajos, como las PISA de 2022. Todo esto ha abierto un debate sobre cómo mejorar el nivel de los estudiantes de secundaria, pero también sobre la elaboración de las pruebas. Varias voces criticaron el test porque consideraron que era demasiado largo y con enunciados poco claros. La misma consejera de Universidades, Núria Montserrat, admitió que había “aspectos a mejorar” del examen.

Las solicitudes de revisión también denotan esta inquietud entre los estudiantes. Según datos de la consejería, se han presentado 2.057 solicitudes de revisión del examen de matemáticas. Esta cifra supone un incremento de 608 solicitudes respecto a la convocatoria del año 2025, prácticamente un 40% más. Sin embargo, el incremento de las solicitudes de revisión en matemáticas queda por detrás de otros exámenes; en química, por ejemplo, ha habido un incremento de 648 solicitudes. Las materias que han registrado más solicitudes de revisión han sido lengua catalana, con 2.504 solicitudes, e historia de la filosofía, con 2.417.

En una respuesta parlamentaria a los grupos PP y CUP, la consejería defiende el modelo de exámenes que se sigue en las pruebas de acceso a la universidad, un procedimiento académico “riguroso, colegiado y sometido a diferentes niveles de revisión”. Cada materia dispone de un profesor universitario como responsable, que recibe preguntas de diferentes docentes –tanto de la universidad como de la secundaria– para terminar de trazar el examen final. A continuación, se activa una fase específica de revisión académica externa que asumen “dos o tres especialistas de cada materia”. El Gobierno defiende que el proceso cuenta con un total de 286 profesores de todo el país y 54 revisores de enunciados (37 universitarios y 17 de secundaria).

Varios alumnos revisan los apuntes antes de comenzar los exámenes de la selectividad / Carlos Luján (Europa Press)

“Este circuito garantiza que el examen sea revisado tanto desde el punto de vista disciplinario y universitario como en relación con su adecuación al bachillerato y a la práctica docente real de los centros, teniendo siempre presente su adecuación al tiempo disponible”, incide el ejecutivo en sus respuestas. La consejería defiende así el proceso de elaboración del examen de matemáticas, aunque ha abierto una revisión para evitar nuevas situaciones similares. Montserrat encargó una primera valoración a un equipo de expertos, que concluyó –con una valoración de 8,5 sobre 10– que el contenido formaba parte del currículo. Las miradas apuntaban entonces a la longitud de la prueba.

Examen largo pero legal

Expertos consultados por este diario tras la polémica no encontraron argumentos para impugnar el examen, como así habían pedido algunos de los afectados, pero sí admitieron que el examen “era quizás demasiado largo” y que las preguntas “estaban mal redactadas”. Raül Fernández, presidente de la Federación de Entidades para la Enseñanza de las Matemáticas en Cataluña (FEEMCAT), y Marc Guinjoan, doctor en didáctica matemática de la UOC, coincidían en que el nivel era “similar” al de otros años y que las preguntas formaban parte del temario. También preguntada por el caso, la nueva directora de la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Educación, Núria Planas, sí vio en este caso una evidencia de la necesidad “de introducir nuevos pilotajes”.

En todo caso, los expertos en didáctica de las matemáticas prefieren poner el foco en la reducción de horas lectivas de matemáticas que ha habido en los últimos años en Cataluña y también en un modelo que ha dejado atrás el razonamiento. Las últimas pruebas externas también han puesto de manifiesto que el nivel de comprensión lectora ha bajado entre los jóvenes, lo que también afecta la comprensión de lo que se pide en los exámenes.