El orden de las intervenciones de los sindicatos, en una comparecencia previa a la manifestación de Barcelona, dibuja un cambio en la huelga de docentes de este inicio de curso. El representante de las asambleas educativas, Ramon Castell, fue el primero en señalar que el curso “no comienza con normalidad”. Le siguieron, con el mismo mensaje, la Coordinadora Obrera Sindical (COS)– sindicato sin representación, pero con casi ambos pies en las asambleas– y la CNT. En última instancia, la CGT, Intersindical y USTEC también han advertido que “comienza un curso en lucha”. Reparto de fuerzas en un movimiento, el de docentes, más transversal que años atrás y capaz de organizar cortes y manifestaciones en una decena de municipios.

La manifestación de Barcelona, que agrupó a muchos menos docentes que el curso pasado –había unos 2.000– y comenzó con retraso, termina con una asamblea en la plaza de Sant Jaume. Desde las 10 horas también hay concentraciones en Amposta, Sabadell, Granollers, Tarragona, Manresa, Lleida, Girona y Esplugues de Llobregat. Por la tarde será el turno de los docentes de la Seu d’Urgell, que completa la decena. La mayoría de los participantes, los más movilizados del movimiento docente, se han concentrado antes para cortar carreteras y bloquear los principales accesos a Barcelona.

La manifestación de los docentes por Via Laietana durante el primer día de curso | USTEC

Los docentes han criticado el “paréntesis” que ha pedido el ejecutivo, con el presidente Salvador Illa al frente de la petición. Una tregua que los sindicatos no entienden y cuestionan. «Ahora, a toda prisa, piden un paréntesis, pero ya es tarde», ha apuntado desde Barcelona la secretaria general de enseñanza de la CGT, Laura Gené. Marc Martorell, portavoz de la Intersindical, también ha lamentado las últimas declaraciones de Illa. «Este lunes el presidente Illa pedía respetar el derecho a la educación: por eso estamos en la calle, presidente», ha señalado.

El sindicato mayoritario USTEC, esta vez representado por Marina Ruiz, también ha advertido que “el curso comienza como terminó, con huelga” tras el rechazo de los docentes al preacuerdo de mayo. Ruiz ha suplido la cara visible más habitual del sindicato, Iolanda Segura, entrevistada a esa hora en Catalunya Ràdio, pero repitiendo el mismo discurso. «Hemos visto el colapso de la consejería con las pruebas PISA y ahora interpelamos al presidente Illa para que pongas las bases para construir un acuerdo de país con toda la comunidad educativa», ha sentenciado.

Marina Ruiz, de USTEC, lamenta la actitud del Gobierno / USTEC

Asamblea frente al Palau de la Generalitat

La manifestación frente a un Palau de la Generalitat blindado con un mar de vallas. Ocho carpas verdes –color de la educación antes de los recortes de 2010– llenan la plaza, preparada para debatir qué camino toman las futuras protestas. Una imagen similar a la que se está produciendo en otros puntos del país. En Manresa, por ejemplo, los manifestantes han hecho una asamblea frente a los Servicios Territoriales de Educación, para acabar decidiendo, por amplia mayoría, continuar con las movilizaciones. En Mataró, un grupo de docentes también han debatido cómo deben ser las próximas manifestaciones frente al Ayuntamiento.