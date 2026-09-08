L’ordre de les intervencions dels sindicats, en una compareixença prèvia a la manifestació de Barcelona, dibuixa un canvi en la vaga de docents d’aquest inici de curs. El representant de les assemblees educatives, Ramon Castell, ha estat el primer a assenyalar que el curs “no comença amb normalitat”. L’ha seguit, amb el mateix missatge, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) – sindicat sense representació, però amb gairebé els dos peus a les assemblees– i la CNT. En última instància, la CGT, Intersindical i USTEC també han avisat que comença “un curs en lluita”. Repartiment de forces en un moviment, el de docents, més transversal que anys enrere i capaç d’organitzar talls i manifestacions en una desena de municipis.
La manifestació de Barcelona, que agrupat molts menys docents que el curs passat –n’hi havia uns 2.000– i ha començat amb retard, acaba amb una assemblea a la plaça de Sant Jaume. Des de les 10 hores també hi ha concentracions a Amposta, Sabadell, Granollers, Tarragona, Manresa, Lleida, Girona i Esplugues de Llobregat. A la tarda serà el torn dels docents de la Seu d’Urgell, que completa la desena. La majoria dels participants, els més mobilitzats del moviment docent, s’han concentrat abans per tallar carreteres i bloquejar els principals accessos a Barcelona.
Els docents han carregat contra el “parèntesi” que ha demanat l’executiu, amb el president Salvador Illa al capdavant de la petició. Una treva que els sindicats no entenen i qüestionen. “Ara, a correcuita, demanen un parèntesi, però van tard”, ha apuntat des de Barcelona la secretària general d’ensenyament de la CGT, Laura Gené. Marc Martorell, portaveu de la Intersindical, també ha lamentat les últimes declaracions d’Illa. “Aquest dilluns el president Illa demanava respectar el dret a l’educació: per això som al carrer, president”, ha apuntat.
El sindicat majoritari USTEC, aquesta vegada representat per Marina Ruiz, també ha advertit que “el curs comença com va acabar, amb vaga” després del rebuig dels docents al preacord de maig. Ruiz ha suplit la cara visible més habitual del sindicat, Iolanda Segura, entrevistada a aquella hora a Catalunya Ràdio, però repetint el mateix discurs. “Hem vist el col·lapse de la conselleria amb les proves PISA i ara interpel·lem el president Illa perquè posis les bases per construir un acord de país amb tota la comunitat educativa”, ha sentenciat.
Assemblea davant del Palau de la Generalitat
La manifestació davant d’un Palau de la Generalitat blindat amb un mar de tanques. Vuit carpes verdes –color de l’educació abans de les retallades de 2010– omplen la plaça, preparada per debatre quin camí pren les futures protestes. Una imatge similar a la que s’està produint en altres punts de país. A Manresa, per exemple, els manifestants han fet una assemblea davant dels Serveis Territorials d’Educació, per acabar decidint, per àmplia majoria, continuar amb les mobilitzacions. A Mataró, un grup de docents també han debatut com han de ser les pròximes manifestacions davant de l’Ajuntament.