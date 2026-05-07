Barcelona lleva años con el mercado de la vivienda al límite. El alquiler medio en la ciudad ya supera los 1.300 euros mensuales frente a los 700-800 euros de la segunda corona metropolitana, que incluye comarcas como el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental, según datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB).

Una brecha que no ha dejado de crecer y que está empujando a muchos compradores hacia las comarcas del entorno, donde el suelo es más asequible y opciones como las casas prefabricadas en Barcelona como las de Sodo comienzan a perfilarse como una alternativa real al modelo tradicional.

De los más de 700.000 viviendas registradas en la ciudad, el 38,5% ya se destina al alquiler, y de este parque, el 36% está en manos de grandes propietarios, según el mismo organismo. Esta concentración de la oferta en pocas manos, sumada a la falta de obra nueva asequible y al agotamiento del suelo finalista en la capital, ha trasladado también la presión al mercado de compraventa, con subidas que en las zonas más demandadas superan el 20% interanual.

La vivienda en propiedad pasa por vivir fuera de Barcelona

El resultado es un desplazamiento progresivo de la demanda hacia el área metropolitana y más allá. Comarcas como el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental y el Baix Llobregat están absorbiendo una parte significativa de este flujo de compradores que ya no encuentran en Barcelona un acceso viable a la propiedad.

La buena conexión ferroviaria con la capital, combinada con un precio del suelo aún más competitivo, convierte estos territorios en un destino perfecto para familias y parejas que no renuncian a la proximidad con la ciudad pero sí al costo que implica vivir en ella.

Este cambio de mentalidad arrastra también una transformación en el tipo de operación que se busca. El comprador que llega a estas comarcas no siempre busca un piso en un bloque: una parte creciente explora la compra de suelo para construir. Es una operación más compleja, pero que permite controlar el presupuesto y obtener una vivienda que el mercado barcelonés hace tiempo que ha dejado de ofrecer a precios razonables.

El Ayuntamiento ya exploraba la construcción sostenible

Barcelona lleva años apostando por este mismo modelo desde el sector público. El Ayuntamiento ha impulsado en Poblenou y la Verneda bloques de vivienda pública construidos con madera y metodologías industrializadas, que reducen los plazos de ejecución y la huella de carbono. El proyecto APROP, que transformó contenedores marítimos reciclados en alojamientos modulares, fue otra expresión de esta misma lógica: construir más rápido, con menos imprevistos y con más eficiencia energética.

Este modelo, que el sector público ensayó como respuesta urgente a la emergencia habitacional, es ahora el que comienza a ganar visibilidad entre particulares que buscan construir en suelo propio en las comarcas del entorno.

Las casas prefabricadas en Barcelona y su ámbito metropolitano permiten ajustar presupuestos y cumplir con las exigencias energéticas que la normativa europea endurece año tras año, argumentos que resuenan con fuerza entre compradores que llegan a las comarcas sin margen para imprevistos.

Al mismo tiempo, construir en suelo propio permite diseñar la vivienda según las necesidades reales de cada familia y, en muchos casos, acceder a una superficie que en la ciudad sería directamente inasumible.

Un mercado que se reorganiza

El resultado es un reequilibrio metropolitano que plantea preguntas incómodas. ¿Están preparados los municipios del Maresme, el Vallès o el Baix Llobregat para absorber esta demanda sin reproducir los problemas que expulsaron a los nuevos vecinos de Barcelona? La presión sobre los servicios, el transporte y el propio precio del suelo comarcal ya comienza a notarse en los municipios mejor conectados.

Barcelona, mientras tanto, continúa buscando fórmulas para retener a los vecinos que pierde. Pero mientras las políticas públicas de vivienda asequible avanzan más lentamente que el mercado, las comarcas del área metropolitana se consolidan como la válvula de escape de una ciudad que lleva demasiados años viviendo con la presión al máximo.